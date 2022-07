El desesperado pedido de Maca Paz tras la internación de sus beba de cinco meses

Macarena Paz transita por un duro momento. Su hija de tan solo cinco meses tuvo que ser nuevamente internada. Recordemos que la bebé nació con un "síndrome genético muy poco conocido". Desde entonces, la actriz utiliza sus redes sociales para contar cómo transita la enfermedad de su pequeña hija.

"Si no aceptas te volvés loca", había expresado en su cuenta de Instagram hace unos días. "Mucho dolor, mucha confusión , muchos diagnósticos. Y de repente , como una voz dentro de mi que me venía a rescatar de una locura irreversible: “ACEPTA LO QUE ES” “LA VIDA ES LO QUE ES” y ahí algo cambió , obvio que tenía dolor y tristeza pero no tenía SUFRIMIENTO", compartió junto a una foto abrazando a su beba.

Pero, en las últimas horas, la actriz informó que su bebé volvió a requerir de cuidados médicos y fue internada. Lo hizo a través de una historia de Instagram. "Quiero pedirles a todos que crean o no, junten sus manitos y piensen en Abril jugando, Abril recuperada. Yo hoy la soñé sonriendo, pídanle a Dios, o al universo, que la gorda (al ritmo que ella lo necesite), que se recupere para volver a casita con mamá y papá. Que mientras esté ahí esté cuidada, confortable, cómoda, sin molestias, tranquila y fuerte", escribió Maca.

"Que ese mismo Dios nos de paciencia a ella y a nosotros. Que nos de fe y fuerza para todos estos momentos que hay que atravesar", agregó. "Gracias, Dios, por la maravillosa familia, por la salud de todos y de nuestra bebé hermosa, fuerte y valiente. Gracias por haber hecho que Abril, así tal cual es, llegue a nuestras vidas. Gracias por ella y por su buena salud", finalizó.

Recordemos que Abril nació en febrero pasado y es fruto de la relación de la actriz con el músico Rodrigo Pérez, guitarrista de Ciro y Los Persas y vocalista de La Yumba.