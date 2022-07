La familia de Matías Defederico explicó por qué no ve a sus hijas: "Tiene miedo de ir preso"

La relación entre Matías Defederico y Cinthia Fernández continúa muy tensa, y en los últimos días fue un tercero el que empezó a declarar en contra de la bailarina: Analía Frascino, madre del ex futbolista.

Desde que en 2016 consumaron la separación, el conflicto creció cada vez más, y ahora es Analía quien sale a declarar y explicar los motivos por los cuales su hijo no va a ver a sus hijas Charis, Bella y Francesca.

Además manifestó en el programa de América A la tarde que la intensión de Cinthia es meter preso al ex Independiente, y que el mismo no puede pisar la puerta de la casa donde viven sus hijas por temor a que ella invente que la golpeó.

Analía siguió con su testimonio y reveló más detalles de lo que tiene que hacer cuando su Matías cuando va al hogar de las nenas. “Solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”, aseguró.

Frascino también se manifestó por la situación de violencia de la que Cinthia acusó a Defederico en el último tiempo, y dijo: “como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo de que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género”.

La madre del futbolista se expresó también sobre las acusaciones en las que lo dejan mal parado y lo acusan de mal padre. “Hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”, afirmó.

Por su parte, Cinthia Fernández otra cosa que le critica al padre de las nenas es la cuota de manutención que le pasa todos los meses, en la que no cumple con lo pactado entre las partes para los gastos de Charis, Bella y Francesca.