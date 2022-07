Tras obtener la ciudadanía uruguaya, Ricardo Darín respondió a las críticas con un letal mensaje

Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía en Uruguay. Fue el propio actor quien anunció la noticia durante una entrevista con el periodista uruguayo Martín Lema. "Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años", expresó Darín.

Como era de esperarse, la noticia se viralizó en minutos, en medio de la compleja situación que vive la Argentina y luego que distintas figuras, entre ellas Susana Giménez, decidieran irse a vivir al vecino país. No obstante, el actor salió a responder a las críticas y aclaró que mantiene su residencia actual en Argentina.

"Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde", expresó contundente en su cuenta de Twitter.

El actor, uno de los mayores íconos del cine argentino contemporáneo, suele veranear en Uruguay, incluso pasa la mayor parte de las Fiestas en Punta del Este junto a su familia. Consultado por su último viaje, había afirmado: "Yo vine de Uruguay, acabo de bajar del Buquebus. No fui a filmar ninguna película. Fui a visitar y a sacarme los documentos".

A pesar de ser de los actores más premiados a nivel mundial, Darín no pudo escapar a las críticas en las redes sociales. Si bien lo acusaron de "gorila" y "traidor", también cosechó mensajes de apoyo y el cariño de una gran cantidad de seguidores.