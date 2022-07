Los mejores villanos que interpretó Jorge Marrale

En María Marta, el crimen del country, Jorge Marrale vuelve a uno de sus roles predilectos: el de los personajes polémicos. En esta oportunidad, recordamos a algunos de los mejores villanos que interpretó a lo largo de su carrera y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Jorge Marrale, en la presentación de María Marta, el crimen del country.

Jorge Marrale: 3 villanos inolvidables de su carrera

1. Vidas robadas

Nacido el 30 de junio de 1947, Jorge Marrale logró construir una trayectoria con decenas de éxitos tanto en cine como en televisión y teatro. Uno de sus papeles más recurrentes es el de villano, y el primero que se viene a la mente al hablar de estos es el personaje de Ástor Monserrat, el malvado de Vidas robadas.

Puertas para afuera, Monserrat aparentaba ser un empresario respetado y un adorable padre de familia. Sin embargo, su vida oculta era tan siniestra como peligrosa, ya que era el jefe de una red de trata de personas.

A lo largo de su carrera, Jorge Marrale estuvo nominado a los Premios Martín Fierro en 11 oportunidades, de las cuales ganó 2. Una de ellas corresponde precisamente a su trabajo en esta telenovela en la que compartió elenco con Facundo Arana, Juan Gil Navarro, Brenda Gandini y Virginia Innocenti, entre otros artistas.

2. Taxxi, amores cruzados

Si de villanos crueles y despiadados se trata, el que interpretó en Taxxi, amores cruzados es uno de los que no pueden faltar en esta lista. Marrale dio vida a César Moretti, un particular personaje al que acude Martín (el protagonista de la historia, representado por Gabriel Corrado) en busca de ayuda. Pero hay algo que este último no sabe: en realidad, Moretti es el Doctor Aaron Mattsson, un ser nefasto que ha acumulado durante años una sed de venganza contra él.

3. Jesús, el heredero

Otra de las tantas nominaciones a los Martín Fierro que recibió Marrale a lo largo de su carrera se dio como reconocimiento al trabajo que hizo en Jesús, el heredero, telenovela del 2004 que cuenta con Joaquín Furriel y Malena Solda como protagonistas. En esta, el actor de 75 años dio vida a Joaquín Sánchez Alé, un hombre que no conoce de límites a la hora de hacerle pasar malos momentos a su esposa. Tal es así que, alerta spoiler, le oculta durante años que es estéril aún conociendo sus deseos por quedar embarazada.