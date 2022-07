La reacción de Locho Loccisano tras ser eliminado de El hotel de los famosos

Anoche, El hotel de los famosos vivió una nueva eliminación. En esta ocasión, Locho Loccisano y Walter Queijeiro volvieron a enfrentarse en El desafío de la H y el desenlace no fue el esperado para el ex Combate que rompió en llanto tras quedar afuera del reality.

La semana pasada, Locciano se esguinzó el dedo, pero aun así sus compañeros lo nominaron para que dispute su estadía en el hotel. Alex Caniggia, Martín Salwe y Lissa Vera decidieron refundar La familia y una de las estrategias consistía en marcar a su compañero.

Pese a que Locciano intentó convencer a sus colegas de que no lo eligieran para jugar, la semana pasada se había esguinzado un dedo, ninguno utilizó el cansancio y el dolor como excusa. "Yo llegué a esta instancia porque estuve un mes con la espalda rota, y jugué, y seguí jugando. No podés hacer reposo faltando cinco días, lo lamento", expresó Martín Salwe.

Finalmente, Locho se enfrentó contra el periodista, pero perdió y tuvo que abandonar el certamen. Queijeiro, lejos de festejarla, abrazó a su compañero que se había largado a llorar.

"Hace muchísimo frío, fue un juego durísimo. Locho demostró que por más que no esté al 100% lo da todo. Hoy me dijo ‘jugá bien, jugá con todo’ y le hice caso. Quería ver cuando estaba arriba cómo venía para poner la tarjeta juntos, pero le había sacado el cuarto tótem… Es un juego muy duro", detalló Walter.

Antes de retirarse, Locciano se emocionó y le dedicó unas emotivas palabras. "Son lágrimas de felicidad, creo. No me quería ir, pero… no sé qué decir. Avísenle a mi mamá que me espere con una milanesa napolitana, que tengo hambre", expresó.

Luego, agradeció a todos: "A mis compañeros, desearles lo mejor, que gane el que mejor lo necesita. Me trato de llevar lo bueno, que Dios los bendiga".

Finalmente, agregó: "Creí que este día no iba a llegar, y llegó, pero me parece que se viene todo bueno. Me da bronca cómo llegué hasta esta H por la lesión en la rodilla y el pie, pero bueno… Parece que es una pesadilla, pero no".