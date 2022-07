Jorge Rial criticó el rating de LAM y Ángel de Brito lo atendió en vivo: "Fracasó y..."

Lía Salgado fue el detonante de un nuevo cruce entre Jorge Rial y Ángel de Brito. La conductora estuvo como invitada el lunes a LAM (América TV), y allí criticó con dureza al periodista, a quien acusó directamente de hacer campaña contra ella.

"A Rial lo detesto, es nefasto", expresó Salgado. "Jorge Rial miente todo el tiempo, él decía que mis talk show eran todos falsos y llevaba a la gente para que dijera lo mismo. Y yo en un programa le dije '¿y a mí quién me dice que vos no le pagabas a esa gente para que dijera eso?'", agregó.

"Yo sospecho más de él que de mi misma. A mí eso me perjudicó muchísimo. Sentí que era una campaña en contra mío. Primero porque perdía en el rating conmigo, porque él tenía necesidad de tener rating. Si vos matása tu enemigo, te lleva el tiempo de armar tu rating. Y era cotidiano, todos los días", lanzó contundente.

Tras las repercusiones del testimonio de la conductora, Rial reaccionó en sus redes sociales: "Viudas & viudos de Rial and Roll", expresó.

Acto seguido, apuntó contra el rating del programa que conduce de Brito: "No estaría rindiendo Lía...", remarcó. "Las viudas no solo no rinden sino que son pianta rating", sumó más tarde.

Ante los comentarios de Rial, el conductor de LAM se detuvo respondió sin vueltas: "Sigue tuiteando Jorge, ahora publica que no rinde Lía con el rating. Se fue de este canal con un punto de rating en este mismo horario, fracasó, duró 40 programas y se tuvo que ir", le recordó sobre su breve paso al frente de TV Nostra.

Luego, de Brito fue por más: "Es raro, pero bueno es Jorge. Es el mismo que amenaza a su ex compañeros, que se pone nervioso cuando hablan mal de él. No cambió. Es lo mismo de siempre, se disfraza con el pañuelo, se hace el simpático en las notas, pero siempre muestra la esencia. No puede con su genio".