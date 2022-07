La terrible confesión de Guillermo Favale sobre su adicción a las drogas

Guillermo Favale protagonizó uno de los momentos más emotivos durante su participación en PH, Podemos Hablar. El periodista estuvo invitado al programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe y reveló el problema que tuvo durante años con las adicciones.

"Durante mucho tiempo no me detuvo nada. Hasta que la vida sola se encarga de ponerte en tu lugar y tuve que recapacitar a los golpes y deconstruirme, comprenderme, saber qué me pasaba, dar vuelta esa historia y convertir eso en algo positivo", comenzó diciendo Favale.

"Cualquiera que se enfrente hoy a esta situación probablemente no pueda identificar cuál es su verdadero problema. De hecho, la palabra adicto viene de ahí, del que no puede hablar. Pero a veces no puede hablar porque no conoce su monstruo", agregó.

"Llevo ocho años en una situación de estabilidad absoluta y en este proceso final pude identificar a ese monstruo. Una vez que lo hice, lo otro dejó de ser un problema porque me pude encargar de él", contó sobre cómo se encuentra hoy.

"¿Cómo ganaste esa pelea?", le preguntó Kusnetzoff. "Con mucho trabajo y mucho amor que me brindó mucha gente, que por ahí no recibió tanto de mí y que cuando más los necesité, ahí estuvieron", respondió de forma muy sincera.

Sobre aquella noche en que se dio cuenta que su vida tenía que cambiar, recordó: "Esto solo se lo conté a mi psicólogo", confesó. "En esa noche pasó de todo. La noche empezó a las 20 horas y terminó a las 7 de la mañana. Cuando volví a mi casa mis hijos estaban durmiendo con Regina en la cama y los pasé a sus camas. Mientras los pasaba, recordé de dónde venía, porque esa noche pudo pasar algo muy grave, y dije ‘esta es la última vez’".