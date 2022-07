Cinthia Fernández se sinceró sobre su trabajo en un sitio para adultos: "Lo hago por..."

Cinthia Fernández es una de las mujeres con más visitas en el perfil para adultos Divas Play. La bailarina y panelista sube mensualmente contenido sin censura a esta plataforma que le paga en dólares a sus modelos.

En este contexto, Cinthia fue consultada en un móvil de LAM (América TV) sobre el motivo por el que accedió a ser parte del proyecto. "Ángel sabe, yo no lo quería hacer, pero yo necesito la guita, soy muy sincera", comenzó expresando sobre los motivos económicos que la llevaron a aceptar el ofrecimiento.

Luego, Fernández aseguró: "No es que 'uh, bueno, lo hacen por guita...', sino que creo que antes era una carnicería, antes era la trola del año, hoy soy como la trola del mes, va disminuyendo. Siento eso", disparó con respecto a los prejuicios que siguen existiendo cuando una mujer decide mostrar su cuerpo.

Cinthia Fernández en Divas Play. Foto: Instagram @divasplayok

"En definitiva, yo no estoy teniendo sexo con nadie, yo elijo el contenido que quiero, no me pongo en pelotas total, a mí no me toca nadie. Esto lo hacen figuras pero muy grosas que tienen millones y millones de seguidores, gente de afuera que cobran un millón de dólares por películas", agregó sobre lo que se ha transformado en una verdadero fenómeno a nivel mundial.

Asimismo, Cinthia reveló cuál fue el prejuicio al que se enfrentó antes de aceptar el trato: "Yo toda la vida dije que me arrepentía de mostrar la cola, porque sé que le voy a tener que explicar a mis hijas, pero después mi realidad es que necesito la guita, mantengo toda mi casa, tengo muchísimos gastos y mi situación es lo quiero hacer porque necesito la guita, después no sé cuanto tiempo lo vaya a hacer".

Finalmente, la bailarina aseguró que no cree que otras famosas estén en la plataforma por gusto al arte: "Todas lo hacen por la guita... A mí me da vergüenza, yo lo hago por la guita, no te la voy a caretear. Es como un laburo, trabajo de sexy".

Recordemos que Divas Play es una plataforma de contenido para adultos donde por una suscripción mensual (en dólares) podés disfrutar de fotografías o videos sin ningún tipo de censura. Entre las famosas argentinas que ya sumaron su perfil en la plataforma se encuentran Florencia Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero, Barby Silenzy, Adabel Guerrero, Celeste Muriega, Fernanda Vives y Charlotte Caniggia, entre otras.