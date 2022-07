Cuál es el grado de estudios de Susana Giménez

Hipnótica, dueña de un toque mágico para atraer, para despertar un hilo de conexión con millones. Susana Giménez es prácticamente un caso de estudio, por su enorme carrera y sobre todo la vigencia durante décadas de un éxito sostenido, de esos que no acontecen cotidianamente.

La diva de la televisión argentina ingresa en los hogares hace años, se expuso delante de las cámaras y se mostró en varias facetas para compartir muchos de sus pensamientos, comportamientos, gustos o actividades. No obstante, existen algunos aspectos poco conocidos.

Una de las cuestiones de Susana menos transitadas se refieren a su juventud y en ese aspecto a sus estudios. La animadora creció en un hogar configurado por sus padres María Luisa Sanders y Augusto Giménez Aubert. En esa estructura familiar, Giménez vivió experiencias peculiares en cuanto a la enseñanza.

Por decisión paternal, la actriz fue pupila en el Quilmes High School, es decir, que vivió en la institución educativa, un formato más habitual en esas épocas. Además, también estuvo en el colegio Dominicas del la Anunciata y San Isidro Labrador.

En ese periodo de colegio secundario, la diva inició su preparación como maestra de enseñanza primaria y se graduó. Así, de esta manera, Susana culminó esa carrera para poder oficiar de profesora, una dato impresionante, que no suele aparecer a la hora de hablar de la conductora.

Hace unos años, Su contó una anécdota esos años en que realizaba prácticas en aulas para probar su desempeño delante de niños y niñas. “Cuando estaba en quinto año, daba prácticas en colegios primarios. A veces preparaba las clases, otras veces no tanto”, describió.

Así, la animadora más exitosa de la televisión relató una situación peculiar que experimentó: “Estaba en un tercer grado y la maestra me dice ‘a usted le tocó la germinación, hable’. Se me hizo un blanco. No sabía cómo explicar la germinación. Después yo decía ‘bueno chicos, hoy vamos a hablar de la germinación…’, y no pude y le dije señorita ‘no estudie’. La maestra me miró con ojos desorbitados y me puso uno”.

A pesar de ese contratiempo, Susana narró que igualmente logró finalizar con el programa, por eso contó: “Me recibí, después levanté la nota con otros trabajos”. No obstante, Giménez jamás llegó a ejercer esa profesión, dado que al salir del secundario trabajó como secretaria un tiempo hasta que se sumergió en el mundo de la publicidad que la llevó a la actuación y a todo lo que llegó después.