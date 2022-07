Filtran la lista de los supuestos participantes de la segunda edición de El Hotel de los Famosos

Este año, El Hotel de los Famosos (El Trece) se convirtió en uno de los programas favoritos del gran público en la televisión argentina. Con muy buenos números en el rating, mientras transita su etapa final el reality ya tiene una segunda edición prevista, y ahora ahora filtraron los nombres de los posibles convocados.

La lista en cuestión fue viralizada por la cuenta de Tik Tok Mundo Espectáculos, que publicó un clip en el que aparecen las imágenes de las figuras que supuestamente aparecerán en la nueva temporada de El Hotel de los Famosos.

En el video desfilan los rostros de Marixa Balli, Flor Marcasoli, Ivana Nadal, Mariana Genesio Peña, La Chabona, Naiara Awada, Adriana Aguirre, Julieta Fazzari, Camila Salazar, Roberto Piazza, Chapu Martínez, Diego Meaglio, Matías Defederico, Ulises Jaitt, Ricardo García y Burrito Ortega.

Por el momento, no hay ningún anuncio oficial desde la producción de El Hotel de los Famosos sobre los participantes de la nueva edición que podría salir al aire antes de fin de año.

Recientemente, la particpante que más ha levantado revuelo en el reality ha sido Emily Lucius, quien desde que salió del programa ha sido acusada de hacerle bullying a su compañero Locho Loccisano.

Durante su paso por Socios del Espectáculo (El Trece), Emily habló de sus viviencias en El Hotel de los Famosos y remarcó: “No, no me arrepiento. Si quizás, como todos somos seres humanos, nos podemos equivocar. Si herí a alguien vuelvo a extender mis disculpas, pero ya lo hice personalmente y eso es lo más importante porque me lo recepcionaron y disculparon. Lo hice en el programa, cuando salí y en el comunicado de las redes. Estoy tranquila porque me disculpé y no hice nada con malicia”.

p