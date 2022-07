Una participante de El Hotel de los Famosos protagonizó un tremendo accidente y peligra su continuidad en el programa

Este jueves en la emisión de El Hotel de los Famosos (El Trece), una participante protagonizó un tremendo accidente que la dejó fuera del reality. La situación se dio en uno de los desafíos del programa en el que los concursantes debían hacer equilibrio sobre una viga cargando baldes de agua.

Desafortunadamente, Melody Luz se resbaló y cayó estruendosamente al piso, golpeando su abdomen y sus piernas contra las vigas. Tras quedar tendida en un llanto de dolor, fue asistida y el conductor de El Hotel de los Famosos suspendió la actividad.

En medio de la situación, la participante anunció su baja de la competencia. Alex Caniggia intentó contenerla, y cuando la enfermera constató la lesión, Melody expresó impactada: “¡Está muy feo! ¡Me tienen que coser! ¡Saquen a la gente! Es un corte profundo. ¡Saquen a la gente!”.

En medio del estupor desatado en El Hotel de los Famosos, la bailarina fue tasladada en ambulancia a una clínica donde le practicaron una sutura.

Poco después, Chino Leunis aclaró: “No es una lesión grave ni que represente un riesgo mayor para ella”. En tanto que consternado por la situación que atravesó su novia, Alex Caniggia expresó: “Estoy inquieto, enojado y frustrado por la situación, porque es algo que no me pasó a mí, sino a otro. Y eso es peor para mí. Estoy triste y preocupado. Estuvo tres meses como una gladiadora y por un palo de mie..., que quede afuera así, me mata. ¡Hizo cosas mucho más difíciles que esa!”.

Noticias Relacionadas Una participante tenía el micrófono abierto en La Voz Argentina y Lali Espósito reveló qué dijo

Luego Alex agregó: “Estoy muy preocupado. Cuando quiero a una persona, o la amo mucho, como le debe pasar a cualquier ser humano, me imagino, te pone triste si le ocurre algo. Ella es mi novia, el amor mío, y estoy angustiado”.

Al regresar a El Hotel de los Famosos, Melody explicó: “Me dieron seis o siete puntos. Solo me duele un poco el muslo, pero me recomendaron que camine para que no se me endurezca la cicatriz. “El momento en el que más me dolió fue en el del golpe, pero pensé que había sido solo eso, un golpe. Y cuando Celeste, la enfermera, me baja la calza, veo que tengo un tajo grande, así que enseguida me limpiaron la cicatriz. Fui al hospital y justo me tocó una médica muy crack que me hizo una sutura interna. Me quedo tranquila con que solo fue un corte externo de piel”.

Finalmente, Leunis graficó el cuadro de situación: “No hay comprometidos músculos y no hay lesión ósea. Tiene que tener, naturalmente, 48 horas de reposo para que los puntos tomen bien. Luego, vamos a hacer una junta médica para analizar cómo sigue. Por lo pronto, ella sigue en el Hotel”.