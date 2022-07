En el programa de Florencia Peña, Oriana Junco confesó que estuvo en pareja con un consagrado actor argentino

Invitada al programa de Florencia Peña, Oriana Junco sorprendió al revelar aspectos inéditos de su vida, tanto de su trayectoria en los medios como de su historial sentimental. En este sentido, la mediática confesó que tuvo un romance con un consagrado actor argentino.

Según aseguró Oriana Junco, mantuvo una relación amorosa con un legendario capocómico cuando ella empezaba su camino ascendente en el mundo de la farándula. Tras llegar instalarse en la ciudad de Buenos Aires la actriz accedió por su carisma a ser relacionista pública de un conocido boliche, y en esa etapa conoció a conocidas figuras de la escena del espectáculo.

“¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo”, disparó Oriana Junco frente a una sorprendida Florencia Peña.

Luego agregó: “Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao. Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo”.

Con su habitual frontalidad, Oriana Junco le contó a Florencia Peña: “Empezamos a charlar y le dije ‘la verdad yo te amo, estaba pasando por acá para verte a vos. Y empezamos a entablar una relación, eso fue tres años antes de que yo inaugurara Experiment y me dijera ´tenés un cu** terrible te quiero comer´ y me llevó a su campo. En el año noventa y pico él tenía un campo y ahí empezamos una relación amorosa”.

Más allá de esta supuesta historia de amor, Oriana Junco aseguró que recuerda con cariño a Antonio Gasalla y lo considera uno de sus mentores artísticos.