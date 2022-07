El comentario de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, que desató polémica en las redes sociales

Estefanía Pasquini, la mujer de Alberto Cormillot, suele compartir el día a día de la crianza de su hijo Emilio. En sus redes sociales, donde la nutricionista tiene más de 130 mil fans, publica fotos y videos del pequeño y de su esposo.

En las últimas horas, Estefi realizó un chiste que no fue bien tomado por algunos de sus seguidores, que la cuestionaron con dureza.

En una foto mostró cómo duermen los tres en la cama, el famoso colecho. Sin embargo, una humorada fue tomada para la polémica. "Y con esta historia me despido hasta mañana", escribió. "Colecho de a tres. Hasta que Emilio traiga novia y tengamos que hacerlo de a cuatro", agregó.

"Me preocupa que diga colecho de a cuatro con la novia del hijo, no puede ser", "¡Es la novia de tu hijo, Estefi! Un límite te pido", "¿No le avisaron que va a tener que cambiarle el pañal a dos personas?", "No quiere tener más contacto con Alberto por eso pone al nene en el medio", fueron algunos de los duros comentarios que recibió la nutricionista.

Estefanía y Alberto se conocieron en 2012 cuando la nutricionista entró a trabajar a la Clínica Cormillot,. "Estefanía me conoció hace más de 15 años, cuando empezó a estudiar Nutrición pero yo no la conocí entonces, porque era director de la carrera y no la registré; no la recuerdo. Años más tarde entró a trabajar en la clínica y al principio tampoco teníamos ninguna relación. Pero en un momento empezó a pedirme ayuda con sus pacientes, me consultaba temas laborales hasta que un día dejó de decirme doctor", detalló Cormillot en una reciente entrevista con La Nación.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot.

El primer obstáculo que debieron superar el prejuicio, aunque los 48 años de diferencia de edad les hacía ruido también a ellos: él tiene 83 y ella 35. Al principio, los padres de Estefanía no aceptaron la relación y lo miraban con sospechas, preguntándose qué pretendía de su hija ese señor que era, incluso, mayor que ellos.