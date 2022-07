Pampita contó qué ropa usaba los fin de semana antes de conocer a Roberto García Moritán

Pampita es sin dudas una de las mujeres más queridas de Argentina. Desde que se casó con Roberto García Moritán y juntos se convirtieron en padres de Ana, sus fanáticos enloquecieron con el gran amor que demuestran y se volvieron una de las familias más amadas por el público.

Hace algunas semanas el político visitó LAM y habló sobre Pampita, su hija Blanca y la familia ensamblada que formaron: "Pampita es ante todo mamá, la familia ensamblada es un lío hermoso. Caro fue un gran maestra para mí. Me ayuda a entender que uno tiene que ser generoso en las notas".

"Hay muchos machirulos a los que les molesta la idea de que un hombre sea menos popular que su mujer. No reconocer que Pampita me abrió muchas puertas es de necio. Siempre la relación de Benjamín Vicuña y ella fue buena", confesó a corazón abierto el empresario.

Y habló sobre su vínculo con Benjamín Vicuña: "Es importante que vivan rodeados de amor. Si él me necesita y a los chicos le hace bien vernos juntos, así será. Tengo programada mucha felicidad para este gran equipo que conformamos. ¡Nos imagino con muchos nietos! No podría ser más dichoso que en este hogar".

Mientras que Pampita habló sobre las posibilidades de tener otro hijo: "En este momento ni siquiera se conversa (lanza una carcajada). Anita está muy chiquita. Recién va a cumplir un año. Falta. Hay que disfrutarla: cada hijo debe tener su momento, su atención y el amor de toda su familia como tiene ella ahora. Es el momento especial de Ana”.

Ahora bien, en el capítulo más reciente del reality Siendo Pampita, la reconocida modelo habló por primera vez sobre cómo era su vida de soltera antes de conocer a Roberto García Moritán. Muy sincera, lanzó: "Horrible... Veía series con Guille (su hermano) todos los fines de semana".

"Me ponía el pijama el viernes y no me lo sacaba hasta el lunes a la mañana. Menos mal que nos encontramos", confesó entre risas muy emocionda por la gran pareja que formó con el empresario y político.