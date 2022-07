Ángel de Brito contó a quien banca entre Camila Homs y Tini Stoessel

El enfrentamiento entre Camila Homs y Tini Stoessel está más fuerte que nunca. Hace algunos días la reconocida modelo dialogó con la Revista CARAS y apuntó fuerte contra Rodrigo de Paul y la cantante de Siempre Brillarás. Y es que, todo parece empeorar entre los famosos.

"Una, cuando está enamorada, es como que proyecta su futuro con lo que considera el amor de su vida. Soy re contra de creer en el amor. Soy re amorosa, de esas personas que no pueden estar solas. Cuando empecé la relación con Rodrigo yo era re chica, tenía 14 años… El tenía 16. Nos conocimos en Avellaneda y es como que crecimos juntos", confesó.

"Escucho mucho reggaetón, Cumbia… “Los Angeles Azules”, “Los Palmeras”, “Bi - zarrap”, “La Konga”... Música divertida. A Tini no. Si en algún lugar suena una canción de ella, la canto o la bailo. Pero no la tengo en mi playlist", lanzó muy filosa la rubia contra su archienemiga.

Quien apuntó fuerte contra Camila Homs fue nada más ni nada menos que Ángel de Brito. El conductor de LAM al leer las declaraciones de la rubia sobre la demanda millonaria a Rodrigo de Paul, lanzó: "A ver, yo la banco en esto, pedí todo lo que quieras, lo que te corresponde".

"Pedile el triple si querés, pero tampoco debajo del puente, aparte el papá es millonario, ya sabemos toda la historieta. Le tiene que pedir todo y después entran en la negociación", lanzó picante el amigo de Yanina Latorre con Camila Homs quien está dispuesto a luchar por lo que le corresponde.

Como si fuera poco, hace un tiempo, en medio del escándalo Tini Stoessel dio una entrevista en LAM y no recibió ninguna pregunta sobre su romance con Rodrigo de Paul. Fue entonces que la gente lo destrozó. Lejos de arrepentirse, Ángel de Brito respondió: "Y también me parece mala leche que? @laubfal use 'precio' en su tuit sobre una entrevista. No cobro, ni cobré jamás una nota. Muy de cuarta y malintencionado conociéndome hace 25 años".

Ahora bien, en medio de todo el lío que hay entre las famosas, Ángel de Brito confesó en sus redes sociales a quién prefiere entre Camila Homs y Tini Stoessel. Muy sincero, el conductor de LAM respondió: "TTT", haciendo referencia a la cantante que se hace llamar "La Triple T".