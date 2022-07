La histórica figura del equipo de Marcelo Tinelli que vuelve para su nuevo programa

Tras un 2021 complicado en el rating, Marcelo Tinelli se prepara para volver a la televisión con un nuevo formato cuyo título es Canta conmigo ahora. Y entre las sorpresas del ciclo que próximamente saldrá al aire en la pantalla de El Trece, se encuentra el regreso de una histórica figura del equipo del conductor.

La emblemática locutora Marcela Feudale sería la pieza fundamental para el retorno de Tinelli a la pantalla chica, aunque ella por el momento asegura que no recibió ninguna propuesta ofical por parte del animador.

Por su parte, Ángel de Brito aseguró que se comunicó con Marcelo Tinelli, y él mismo le aseguró que Feudale será parte de Canta conmigo ahora.

Marcela Feudale volverá a trabajar con Marcelo Tinelli.

"Dice Marcelo Tinelli que obviamente va a estar Marcela Feudale", comentó De Brito en LAM (América). A lo que la locutora respondió: "Yo nunca pregunto nada porque eso te baja el precio".

El fomato que estrenará Marcelo Tinelli está basado en una propuesta de la BBC llamada All together now. Se trata de un certamen de talentos que cuenta con 100 personas en el jurado.

Según se anticipó en estos días, en ese gran tribunal habrá pocas figuras estelares, y unos cuantos especialistas en distintitas disciplinas artísticas, combinados con influencers y mediáticos.

La mecánica del reality consiste en que los integrantes del jurado se levantan de sus asientos cuando aprueban a un concursante. Mientras más apoyo reciba el participante en cuestión, más chances tendrá para avanzar a otra instancia de la competencia.