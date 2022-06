Rodrigo de Paul subió su primera foto junto a Tini Stoessel: "Buen día"

Rodrigo de Paul llegó a la Argentina esta semana luego de tras ganar la Finalissima en Wembley. Su regreso al país vino de la mano de un reencuentro con su flamante novia, Tini Stoessel, luego de varias semanas sin verse. Muy enamorado, el futbolista compartió en sus redes sociales la primera foto junto a la cantante

"Buen día", escribió el jugador en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se ve la mano de la cantante sosteniendo un mate.

Por si quedaba alguna duda de que la mano es la de Tini, la artista subió en simultáneo unos videos a su red social, anunciando su próximo shows en Madrid, y sus particulares uñas esculpidas fueron la clara evidencia que se trataba de ella.

En este contexto, De Paul también se encuentra cerrando las condiciones de su separación con su ex Camila Homs. Así fue como en Socios del Espectáculo (El Trece) contaron detalles de las negociaciones.

"En principio no hay un divorcio porque no están casados, pero sí habrá un acuerdo económico como corresponde. Llamé a Mariana Gallego, la abogada que representa a De Paul. Lo que me cuenta es que parecía que todo venía bien, bajo un acuerdo de palabra. Sin embargo, a partir del blanqueo y por lo que pasó en las últimas semanas, entre De Paul y Tini, lo que quiero contar es lo siguiente…", comenzó informando la panelista Mariana Brey sobre los términos legales de la ruptura.

"Camila, en principio, venía bien para arreglar, pero la cosa se puso un poco más compleja. Ellos tienen muchos bienes en común, porque son una pareja, más allá de no estar casados. No va a ser tan fácil para De Paul. La idea de él es arreglar esto lo más pronto posible y le habría hecho una promesa a Tini Stoessel en relación con esto. Él quiere todo prolijo y Tini le pide todo prolijo, no quiere nada que pueda manchar toda la parte mediática", reveló.