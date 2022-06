Qué le reclama Diego Maradona Jr. a su hermana Dalma: "Cuando estuvo en Nápoles, ella..."

Son días de emoción y reencuentro para Diego Maradona Jr., que decidió visitar la Argentina para seguir de cerca la investigación por la muerte de su padre, la compleja sucesión de bienes y, también, para verse con su familia en la tierra del Diez.

El hijo mayor de Maradona, que vive en Nápoles, arribó en las últimas horas con su pareja, Nunzia Pennino, y sus dos hijos, Diego Matías e India Nicole. Y una de las primeras cosas que hizo después de dejar el aeropuerto de Ezeiza fue almorzar con su hermano menor, Dieguito Fernando.

Habían pasado siete años desde la última vez que se vieron y los hermanos se emocionaron. Sin embargo, el DT de Napoli United dejó bien en claro que la relación con sus hermanas Dalma y Gianinna, quienes no estuvieron en la reunión, sigue siendo poco fluida y llena de cortocircuitos.

En diálogo con el móvil de Intrusos, Diego Jr. expresó estar muy contento del almuerzo con Dieguito Fernando y su mamá, Verónica Ojeda. “Estuvo todo bien, normal, un almuerzo en familia. A mí siempre me da placer ver a mis hermanos, siempre lo dije”, dijo.

Pero cuando le preguntaron por qué no habían ido las hijas de Claudia Villafañe, al joven le cambió la cara. “¿Por qué no le preguntan eso a ellas?", planteó, molesto, y aprovechó para hacerle un reclamo a Dalma, que está a días de ser mamá de Azul.

"Dalma fue a Italia y no me llamó", señaló, y agregó, decepcionado: “¿Y por qué no le preguntaron a ella por qué no me llamó cuando estuvo en Nápoles? "No veo por qué yo ahora, que estoy en Buenos Aires, la tendría que llamar", remató, contundente sobre su postura.

“Yo me entero casi todo por la prensa, no es importante, lo importante es que acá estamos nosotros. No estoy ofuscado, la relación es normal, hablamos cuando se necesita”, añadió, restándole relevancia al conflictivo vínculo con Dalma y Gianinna.

En tanto, Diego Junior marcó una diferencia con el trato con Ojeda, con quien mantiene comunicación: “Yo con Verónica hablo, le mandé un mensaje cuando llegué, a ver si podíamos almorzar, y se hizo”.

"Se dieron una abrazo apenas se encontraron", contó por su parte la ex pareja de Pelusa, contenta al ver la sonrisa de su hijo, que se mostró encantado con sus sobrinos en el encuentro familiar y feliz de ver, al fin, a su hermano mayor.