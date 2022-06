Gonzalo Heredia, el artista que siempre tiene algo para decir

Gonzalo Heredia creó un hábito y todas las mañanas, llueva, truene o salga el sol, se sienta y escribe. Sin embargo, por unos minutos rompe con su rutina, deja la hoja en blanco y atiende a MDZ Online para hablar, entre varias cosas, de Desnudos. Es la exitosa comedia que está girando por el país y este fin de semana llega a Mendoza. La protagoniza junto a Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola, Sabrina Rojas y su mujer, Brenda Gandini.

La obra se centra en tres parejas que en un determinado momento de sus vidas se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y, en consecuencia, de sí mismos. Y, en la vida real, ¿cuánto conoce Heredia a Gandini? “Bastante, mucho más de lo que imagino y más de lo que puedo decir. Estamos en pareja desde hace 12 años. Hay una parte mucho más profunda que, quizás, ni siquiera uno termina de conocer y eso también está bueno… seguir conociendo a la persona a medida que el tiempo pasa. Además, uno va mutando, cambiando y transformándose. Eso oxigena mucho la relación, en el sentido de crecer uno al lado del otro”, indica al otro lado del teléfono.

Desnudos, la comedia más provocadora / Foto: Instagram

Si bien la pareja se conoció trabajando, esta es la primera vez que, después de tanto tiempo de convivencia, comparten escenario. Para sorpresa de muchos, recientemente, Brenda le reveló a Ángel de Brito en LAM que se lleva mejor con su marido en el teatro que en su casa. “Pienso lo mismo que ella. Arriba del escenario hay complicidad y risa, que obviamente también están en la convivencia, pero desde otro lugar… no hay tantas responsabilidades y sobre todo por la cotidianeidad, que muchas veces es tediosa”, explica el artista.

Y acerca de cómo es trabajar con su mujer, detalla: “Es maravilloso y tiene que ver con el hecho de conocer a la persona desde otro lugar, con otro tipo de rol. En algún sentido, la conexión es nueva porque es la primera vez que trabajamos juntos siendo pareja y teniendo hijos. Hay algo de la mutación, del cambio de roles… es redescubrirnos desde ese otro lugar y a partir de eso establecer una conexión. Me parece mágico”.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini / Foto: Instagram

- Acabas de cumplir 40 años, ¿cómo te llevás con la nueva década?

- Siempre me llevé bastante bien con el paso del tiempo y con la idea de la vejez o madurez. Siempre tuve buena relación. Me acuerdo que a los veintipico tenía grandes planes para cuando fuera viejo, para cuando tuviera 60 o 70. No tengo tanto mambo con el hecho de envejecer o que mi cuerpo tenga otra forma, de dejar un poco de lado lo estético. Me parece que la cosa va por otro lado.

- ¿Cómo te ves de acá a 20, 30 años?

- Contando historias. No sé si poniendo el cuerpo, pero sí contando historias que, creo, es el propósito de mi vida o por lo menos así lo veo hoy. A mi me pasa eso de preguntarse ‘por qué hacés lo que hacés’ y mucho también después de lo que hemos vivido con la cuarentena. Nuestro trabajo quedó muy pausado y había mucho tiempo para hacer una introspección. Hoy mi propósito es contar historias, a través de la escritura o interpretarlas a través de la actuación.

- ¿Hace cuánto escribís?

- Desde siempre. Pasa que, como hace cuatro años publiqué mi primera novela (Nota del R: en 2018, Construcción de la mentira y en 2021, El Punto de No Retorno), ahora lo hago un poco más conocido.

- ¿Qué te impulsó a publicar tus escritos?

- Le di un lugar un poco más serio o, quizás, me lo tomé más en serio. Me di cuenta que era otra forma mía de expresarme y empecé a estudiar, a afilar esas herramientas. Entonces empezó a tomar el lugar o a ensancharse de la forma que, tal vez, siempre había estado pero no tenía el lugar. No fue por una cuestión de pudor o vergüenza, sino porque me gusta mucho aprender antes de hacer. En ese sentido, llevó el tiempo que tenía que llevar publicar mi primera novela, tenía que tener una cierta experiencia antes de sacarlo a la luz. Gonzalo Heredia tiene dos libros publicados: Construcción de la mentira y El Punto de No Retorno / Foto: Instagram

- ¿Cuándo escribís?

- Todos los días. Tengo un hábito, que lo voy construyendo, como también se hace el del lector. Ambos están ligados, tienen mucho que ver uno con el otro. Me gusta escribir en la mañana y en realidad, no es que me guste… me sale escribir a la mañana. Construyo esa cotidianeidad de sentarme X cantidad de tiempo y hacerlo. Es una rutina que se va haciendo.

- ¿En qué encontrás la inspiración?

- No sé si pienso que hay una inspiración. Soy más de los que creen en el sacrificio, la responsabilidad y la insistencia. Es sentarse y hacer. Buscar una historia, encontrarle la forma y demás. No creo en lo de la musa inspiradora, simplemente hay que hacer y siempre hay algo para decir. En las primeras páginas del libro ‘Zona de obras’, de Leila Guerriero, repite una frase que es “tengan algo para decir” y creo que todos tenemos algo para decir, el tema es cómo lo decimos. Para mí, lo de la temida hoja en blanco no existe.

- Si tuvieras que recomendar tres libros, ¿cuáles serían?

- No lo sé. Es algo bastante personal. He intentado leer clásicos que supuestamente uno no debería dejar de leer y la verdad es que la he pasado bastante mal: o no pude terminarlos o me aburría… También he empezado a leer cosas que tenía por ahí en la biblioteca y no me pude despegar. Es algo relativo. Lo que sí, creo que hay un libro esperándote para el momento que estás viviendo y que tiene las respuestas, o por lo menos una, que estás buscando. Si tengo que recomendar, les digo que los libros sí se abandonan y no debe haber culpa en eso. Hay mucho para leer y siempre hay algo que está esperando.

Para agendar

Desnudos

Viernes 10 y sábado 11 (doble función) en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza). Las entradas se pueden conseguir en la boletería de la sala o en EntradaWeb.