Participante de La Voz Argentina recibió una grave denuncia: "Defendió a mi abusador"

La Voz Argentina (Telefe) ya tiene su primera polémica luego de la presentación de Daiana Carrizo en el certamen de canto. La joven fue acompañada al programa junto a su papá y a su mejor amigo, Ivan. Fue la presencia de este último la que desencadenó una fuerte denuncia contra él y la participante.

Fue una usuaria de Twitter quien compartió una fuerte historia de abuso que habría sufrido de parte del joven. Bajo la cuenta @ooodisea, esta persona relató lo que experimentó al ver a este hombre, cuyo nombre es Iván: "Shockeante ver a la chica que encubrió y defendió a mi abusador acompañada de MI ABUSADOR (pedófilo y violento entre tantas cosas) en nada más y nada menos que la televisión".

Luego, agregó: "Iván fue mi primer novio, dos años en los que se encargó de cagarme la cabeza haciéndole daño tanto a mí como a amistades (hasta daño físico), lo suficiente como para dejarme sola y ser sólo de él, para después dejarme en el momento más difícil de mi vida en cuanto a salud física".

"Le pegaba trompadas a la pared hasta sangrar por ataque de celos. Me manipulaba por contacto sexual, no me dejaba escuchar música hecha por hombres porque 'los apreciaba más que a él'", sostuvo.

Además, la participante también quedó involucrada en el descargo: "(Daiana) sabía mucha de las cosas que hacía y que me hizo y aún así salió a defenderlo cuando lo escraché por allá en 2018 diciendo que las cosas que dije eran mentira, y, por dios, hasta ella misma lo escrachó por golpearla y yo la ayudé a difundirlo mucho antes de mi escrache, reveló.

"De las últimas cosas que supe sobre este chabón fueron que él, con 20 años y fuera del secundario, hablaba con chicas de primer año (12 o 13 años), aparte de ser extremadamente violento con otras mujeres, pero eso no me corresponde hablarlo porque no fueron vivencias propias", agregó.

Tras la repercusión de su denuncia, aclaró cuáles eran sus intenciones: "Qué hostil es esta red social y qué paja que hagan de esto algo mediático, más allá de eso agradezco muchísimo los mensajes de apoyo y a la gente que vio mi sufrimiento en el colegio por comentar".

"Repudio cualquier comentario negativo al físico de estas personas, no hay denuncia penal, ni va a haber porque la Justicia no funciona y no quiero involucrar todo esto en un proceso tan denso porque ya suficiente fue transitarlo, solo quiero que se sepa, es mi única intención. Ya de por sí es bastante difícil atreverme a hablar una vez más de todo esto, me choca demasiado revivir todo esto de vuelta. No creeré en la justicia penal pero sí creo en la justicia de mis palabras", finalizó.