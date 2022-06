Cristian U reveló que en GH escondieron un grave ataque de salud que sufrió: “No lo mostraron porque…”

Conocedor como pocos de las particularidades del encierro, de esa pesada convivencia con extraños durante larguísimos periodos de tiempo. Cristian U se erige en un especialista en la materia de los realities, a partir de su experiencia en Gran Hermano.

El polémico, y controversial, ganador de la edición 2010 del show abordó las singularidades que acontecen en El Hotel de los Famosos y principalmente el episodio grave que padeció Loncho en estos días, que se vincula con un problema de salud.

Loccisano contó en el programa de eltrece, que conducen Pampita y el Chino Leunis, que cayó en las garras de un ataque de pánico, que se le activó como producto de los malos tratos psicológicos que recibe del resto de sus compañeros, de ese ninguneo permanente.

Cristian visitó el piso de Mañanisima, que conduce Carmen Barbieri, para emitir su opinión, su visión de este capítulo específico de Loncho. Y en ese raid sacó a colación una revelación impresionante de GH, una situación desconocida por completo.

"¿Vos le creíste a Locho lo del ataque de pánico?", le consultó Estefi Berardi. Eso actuó como disparador para la confesión increíble de U: "Chicos, a mi me agarraron como cinco ataques de pánico adentro de la casa. Lo que pasa es que no se mostró".

Claro que la incógnita surgió de inmediato, respecto al motivo de la producción de ocultar esa circunstancia. Por eso, el mediático narró: "No sé, creo que era muy fuerte. Aparte, yo soy tan nervioso Estefi que mis ataques de pánico eran: 'Ni te acerques porque te arranco un brazo'".

En cuanto a los detalles de lo que brotó de su cuerpo, Cristian soltó: "Primero, tenés un tema con la respiración. Parecía un perro rabioso de verdad. Sentía como si en el pecho me estuvieran clavando un puñal. A mí me pasaba que quería matar a todos porque me sentía muy vulnerable. A parte vos ves que no hay una contención sincera por parte de tus compañeros (porque es un juego)".