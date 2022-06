Cómo se encuentra la salud de Diego Pérez tras la repentina muerte de sus padres

Diego Pérez reveló cómo se encuentra de salud tras el pico de presión que sufrió a finales de abril. "Fue la primera vez que tuve que suspender una función, eso me dolió, más aún que el pico de presión que luego se pudo controlar sin problemas", comenzó relatando el actor en diálogo con Pasa Montagna (Radio Rivadavia).

"Me normalizaron con una medicación y me dijeron que me controle el estrés. Yo tuve que atravesar un duro momento por la muerte de mi papá y mi mamá. Fue un año muy difícil para mí", agregó.

Recordemos que el 21 de septiembre de 2021, falleció Héctor, su papá, a los 89 años. La trágica noticia llegaba cuatro meses después de la muerte de su mamá. A raíz de eso, "el cuerpo le pasó factura".

Diego Pérez junto a su mamá.

"Por suerte ya pude acomodarme y seguir con mi vida normal. Estoy al frente de Desperezate, un magazine diario. Estoy súper agradecido, me siento muy cómodo en el canal, desde 2016 estoy ahí. Está muy bueno trabajar sin la presión de un canal de aire. Con la tranquilidad también de estar en un éxito como Toc-Toc que ya lleva once años", reveló Pérez sobre su presente laboral.

Luego, fue consultado sobre cómo transitó la pandemia. "Nosotros no sabíamos si iba a volver al teatro. Yo hice de todo durante la pandemia: radioteatro, auto-teatro, streaming por Instagram; de todo. No ganábamos mucho pero había que mantener la cabeza ocupada. Jamás me quedo de brazos cruzados. A nosotros nos contratan por periodos, no tenemos un sueldo fijo. Por suerte muchos me abrieron sus puertas", contó el humorista, mostrándose agradecido.

Finalmente, y en relación a su presente actoral, Pérez confesó que le gustaría hacer ficción en televisión. "Hago teatro y a la vez conducción, pero me gustaría hacer alguna serie para televisión. Se están haciendo cosas muy buenas en plataformas de streaming también, como Apache en Netflix, lo mismo en Amazon o Star+, se están armando cosas muy interesantes", concluyó.