Andrés Calamaro compartió una foto y lo destrozaron en las redes: "Lamentable compañía”

Andrés Calamaro publicó una foto en su cuenta de Instagram que generó polémica. El músico se mostró en una corrida de toros de España, rodeado de algunas personalidades, lo que provocó la indignación de un sector de sus fans.

"Con Isabel Ayuso y Alfonsito Ussía en Las Ventas", indicó el cantante. Rápidamente, el posteo recibió todo tipo de comentarios negativos. "Lamentable compañía", "Me hace daño en los ojos verle ahí y con esa gente, Don Andrés", "Que decepción de Andrés", "No, con Ayuso no", "Andrés, no te metas en sesgos políticos, no llevan a nada bueno", fueron algunos de los comentarios que recibió el artista de parte de sus seguidores.

Lo que les molestó a los fans fue ver a Calamaro junto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de la capital española. La mujer de 43 años es una de las caras más importantes de la derecha española y cuenta con el apoyo del partido Vox, la expresión más conservadora del arco político de ese país.

Isabel Díaz Ayuso.

Tras las fuertes críticas, Calamaro aseguró que la foto fue un acto de "buena educación" y aseguró que la política en internet no existe. "Esto es buena educación y saber estar. Política en Internet es infantil... no existe", expresó el músico.