Tras festejar sus 60 años en el Luna Park, Juanse terminó la noche protagonizando un escándalo

Juanse arrancó el festejó por sus 60 años de la mejor manera. El líder de Ratones Paranoicos se subió la noche del viernes al escenario del Luna Park junto a su banda The Mustang Cowboys para protagonizar las "60 Ceremonias del Líder". Con grandes músicos invitados (entre los que se encontraron Fito Páez, Fabiana Cantilo, Nito Mestre, Junior de La 25, Toti de Jóvenes Pordioseros y Fachi de Viejas locas) el el cantante repasó toda su carrera, desde los primeros discos de Los Ratones hasta su etapa como solista.

Pero el final de la celebración no terminó de la mejor manera. De regreso a su casa, el músico fue detenido en un control de tránsito. Tras realizarle el correspondiente control de alcoholemia, el cual dio positivo, le labraron un acta y le secuestraron el auto. Pero fue el resultado del testeo el que no dejó conforme a Juanse: el dispositivo arrojó 0,76mg/l, cifra superior a la permitida por ley.

Enojado, el músico se habría puesto algo agresivo con los agentes de tránsito, quienes decidieron que interviniera la policía para controlar la situación. Cómo consecuencia, al artista le secuestraron su auto -un Ford Mustang-. Cuando terminó el procedimiento, Juanse se retiró a pie.

A principios de mayo, el artista estuvo invitado a PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. Fue durante el segmento "punto de encuentro", donde Juanse reveló una insólita anécdota. Luego de una prueba de sonido en Mar del Plata, el líder recibió el llamado de un amigo que lo invitó a dar una vuelta de bares que se extendió más de la cuenta. "Me tuvieron que buscar y encontrar", recordó el cantante.

Todo ocurrió durante "Enlace", uno de los clásicos de la banda. "Es una canción que dura bastante porque yo hago un show largo, me voy entre el público", explicó. En ese momento, Juanse encontró que, detrás de su equipo, uno de sus asistentes había armado una especie de cama para afinar las guitarras.

"Me acosté ahí pero cometí un error, quedó esta parte de mi cara con las manitos así", narró el músico, mientras imitaba la posición típica del sueño. "Me dormí ahí y me despertaron. 40 minutos me quedé dormido", recordó entre risas el músico.