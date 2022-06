Rating: cómo le fue a Andy Kusnetzoff con Marley y Jey Mammón de invitados

PH, Podemos Hablar es uno de los programas más importantes que tiene Telefe los fines de semana para disputar el rating. El ciclo que conduce Andy Kusnetzoff de a poco vuelve a posicionarse en materia de rating, luego de un comienzo errático donde llegó a alcanzar su peor nivel de audiencia en lo que va del año.

Tras algunos cambios, los últimos programas mostraron una mejora considerable, posicionándolo nuevamente entre los más vistos del día sábado.

Anoche, el ciclo de entrevistas que reúne a cinco famosos, tuvo quizás el mejor sábado desde su regreso en 2022. De arranque, Andy largó con 9 puntos de rating, que enseguida se convirtieron en 9.3. La estrategia de arrancar poco después de las 22.10 le está funcionando.

Por su parte, mientras PH medía 10 puntos, El Trece con su película no podía superar los 6.5 puntos de audiencia. Durante la recta final del programa. alcanzó picos de 12 puntos, duplicando a su competencia.

¿Cuáles fueron los invitados de PH, Podemos Hablar?

Este sábado 4 de junio fueron de la partida Marley, que esta noche vuelve con La Voz Argentina (Telefe), Jey Mammón, conductor de La Peña de Morfi (Telefe), la actriz Belén Francese, al actor Agustín "Cachete" Sierra y la periodista Romina Manguel.

Durante el programa, la periodista sorprendió a todos con uno de los relatos más duros de la noche. "Fue innecesario que sufriera tanto. Me llamaba todos los días a las 12 de la noche diciéndome que se iba a morir", expresó al recordar a Rozín. "Era todos los días y era una carga fuerte. Terminábamos hablando de la muerte y de las cosas que quería cuando él muriera. Terminaba llorando, eran las cuatro o cinco de la mañana y no lo podía soportar", reveló.

Muy afectada por lo que sucedía, Manguel decidió pedirle a Rozín que terminara con las llamadas. "Él me deja rota todas las noches y yo no puedo estar así, tengo dos hijas", recordó en relación a los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. "Le dije que me hacía muy mal y me dijo 'yo me voy a morir y la señora no puede dormir. Cuando me muera vas a poder dormir'", aseguró sobre la dura reacción que tuvo el conductor.