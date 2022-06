Martita Fort le dedicó un doloroso mensaje a Gustavo Martínez: "Nunca te voy a ..."

Gustavo Martínez hubiera cumplido 63 años este 4 de junio. Para recordarlo, Martita Fort se volcó a las redes sociales y publicó un doloroso mensaje: "¡Feliz cumple Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida", comenzó expresando la hija de Ricardo Fort. "Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacaste una sonrisa. Nunca te voy a olvidar. Feliz cumpleaños", finalizó junto al emoji de un corazón blanco y una paloma.

Cabe recordar que la muerte de Martínez causó gran conmoción. El pasado 16 de febrero, la ex pareja del mediático se quitó la vida tras arrojarse de un piso 21 en el barrio de Belgrano. "Fue una persona que ocupó un rol importante en mi vida y lo voy a extrañar siempre. Que en paz descanse mi padrino", había escrito Martita tras la trágica noticia.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo", agregó, completamente sorprendida por la decisión que tomó Martínez.

"Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona", reflexionó en ese momento Martita.