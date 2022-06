El pésimo momento que vivió Maru Botana en su viaje a Madrid

Maru Botana siempre se muestra con una sonrisa, pero cuando es necesario salir al cruce, lo hace. La famosa no ha tenido una vida para nada fácil. Su carrera en la televisión, la pérdida de su hijo, las críticas que recibe, entre otras cosas hicieron que se armara una especie de coraza.

Hace un tiempito la cocinera abrió su corazón para hablar de su hijo Facundo, quien hubiera cumplido 14 años: "Hoy es mi día especial y muchos lo saben. Es el día en que te das cuenta que en el corazón el tiempo no pasa, que sentís lo mismo que el primer día".

Y escribió: "Son estos días donde la angustia quiere ganar pero no hay que dejarla. Para mí lo mejor es que convivan la tristeza y la alegría y llevarlas con vos siempre. A la larga son íntimas amigas. Hoy este día va terminar siendo una fiesta, donde el amor lo soluciona todo y los sentimientos se juntan".

Hace semanas Maru volvió a ser noticia tras los dichos de su ex compañero Coco Carreño. El famoso fue consultado por el vínculo que tiene con la famosa y no dudó en responder: "Con Maru no quedé ni mal ni bien, soy agradecido de Maru porque ella me llevó a la tele".

"Fui la persona que más cuidó a Maru Botana gastronómicamente", confesó. Maru por el momento se encuentra de viaje por España disfrutando de los grandes paisajes y de días de relajación. Mediante su cuenta de Instagram compartió divertidas postales de sus entrenamientos matutinos.

Sin embargo, hace tan solo unas horas compartió en las redes sociales el terrible momento que vivió durante uno de sus viajes por España. Y es que la cocinera contó que su equipaje fue extraviado y que cuando lo halló le faltaban algunas cosas dentro de él y por eso no contuvo su indignación.

"De Barcelona a Madrid. De Madrid a Barcelona. Mis contenedores no aparecen, estoy tan enojada. Tantos somos los que esperamos una respuesta. Gracias a esta amorosa aparecieron los contenedores", escribió Maru Botana en su cuenta de Instagram.