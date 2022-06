El particular mensaje de Jorge Rial tras la opinión de Romina Pereiro sobre su nuevo romance

Esta semana estalló una nueva bomba mediática que tiene a Jorge Rial como protagonista. Luego de confirmarse su separación de Romina Pereiro a comienzos de marzo, el conductor fue visto en Europa con la periodista Josefina Pouso, con quien estaría iniciando un romance.

Fue en LAM (América) donde compartieron una foto del encuentro entre los periodistas en Madrid. Según contaron en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América, la dupla fue a cenar luego de asistir a un show de los Rolling Stones en la capital española.

Tras las repercusiones por la noticia, un móvil de LAM fue a buscar a Pereiro para sacarle alguna declaración al respecto. Allí fue cuando el notero le consultó si sabía que Rial se encontraba en Madrid viendo a los Stones: "Sí, sabía. Pero bueno, estamos separados. Además, yo estoy acá trabajando, presentando mi libro y también están mis hijas", respondió sobre la posibilidad de haber viajado a ver a una de sus bandas preferidas.

"En este momento no me hubiese gustado ir porque estamos separados, así que no iría. Me encanta ver shows en vivo, a todos los que puedo ver de las bandas que a mí me gustan", argumentó

Finalmente indagaron sobre la foto que se filtró de su ex pareja junto a la periodista, y ella respondió: "No, no sé. De su vida personal, no sé y no hablamos de esas cosas. En todo caso, preguntale a él a ver si quiere contar".

Luego, Pía Shaw contó que se comunicó con la nutricionista para saber cómo vivía los rumores. "Cuando empezó el programa y Yanina cuenta que le había llegado una imagen, le escribo a Romina y le pregunto si sabía algo al respecto. Ella me respondió ‘no, no tengo ni idea’. Después me dijo que iba a prender la tele y me dijo ‘sin comentarios, no voy a decir nada’", indicó la panelista de LAM.

La foto de Rial cenando con Pouso en Madrid.

"Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada. Lo único que me autoriza a decir es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas’", agregó.

En este contexto, Rial sorprendió al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram que parece estar dedicado a su ex pareja. "El pasado nunca está donde crees que lo dejaste. Pisado", puede leerse en la imagen que publicó el conductor.