El fuerte pedido de la familia de Gustavo Martínez en el día de su cumpleaños

La muerte de Gustavo Martínez sigue siendo un hecho que emociona a todos. La ex pareja de Ricardo Fort decidió acabar con su vida a tan solo nueve días de que Marta y Felipe cumplieran la mayoría de edad. Fue por eso que el hijo del chocolatero se mostró furioso.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", lanzó indignado el joven millonario.

"Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", agregó Felipe, mientras que Marta se mostró muy angustiada por la pérdida. El día sábado Gustavo hubiera cumplido 63 años y fue la joven quien le dedicó un posteo mediante su cuenta de Instagram a su padrino y ex tutor legal. Además, cabe recordar que la famosa dijo que lo veía como una figura paterna.

"¡Feliz cumple Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida. Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacaste una sonrisa. Nunca te voy a olvidar. Feliz cumpleaños", escribió Marta Fort en su cuenta de Instagram con una foto de Gustavo en Instagram.

Felipe Fort por su parte no dijo nada al respecto e intentó no meterse en escándalos ya que hace días se cruzó con su tío Eduardo. Quien si lo hizo fue el sobrino de Gustavo Martínez, quien visitó al personal trainer en el cementerio donde tomó una foto y decidió lanzar un fuerte mensaje.

"Feliz cumple tío. con mucho dolor te recordamos siempre. Siempre estarás en nuestros corazones. Confiamos en que algún día se sepa la verdad y se haga Justicia. Te amamos", escribió. Por el momento nadie de la familia Fort dijo algo al respecto sobre el mensaje.