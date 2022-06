Aparecen fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso mimosos y de paseo por Madrid: qué compraron

Jorge Rial y Josefina Pouso atraviesan un gran presente romántico. Los famosos hace días se vieron obligados a blanquear su relación luego de que una amiga de Yanina Latorre los encontrara juntos en un bar en Madrid muy apasionados. Fue la periodista quien rompió el silencio.

"No, no estoy saliendo, no estoy saliendo con nadie. Yo soy una alma libre, así que me veo con quien tenga ganas de verme y sanseacabó. ¡Es eso, no hay más! Es un amigo. Si me hicieran notas por cada amigo con el voy a cualquier lugar, mi vida sería un escándalo", contó.

Y agregó: "Ustedes ya me conocen, yo disfruto, a mí los 40 me pegaron para el disfrute, así que estoy en esas. Me pegué un viaje hermoso. Pasé por Nueva York, estuve en Marruecos, conocí gente espectacular, porque fui con dos amigas en un grupo de gente que no conocíamos, así que todo fue hermoso. ¿Saben qué? ¡Yo estoy… Disfrutando es poco!".

Pero fue Yanina Latorre quien soltó una bomba: "Parece ser que no es de ahora, el vínculo entre ellos es potente desde marzo pero hace años que le vienen dando. Lo saben todas las amigas, es como una relación de amantazgo la que tienen mientras ambos estaban en pareja o no”.

"Su vínculo está más estrecho desde marzo, no viene de ahora, son tres o cuatro fotos que tenemos públicas, andá a saber las veces que se habrán visto de forma privada", cerró. Fue Pía Shaw quien reveló cómo reaccionó Romina Pereiro ante el romance de su ex pareja con la periodista.

"Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada. Lo único que me autoriza a decir es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Solo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas", contó.

Como si fuera poco, en medio de todo el escándalo, Ángel de Brito compartió nuevas fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid. El conductor de LAM escribió: "Hola, Madrid, ¿qué tal? Nos cruzamos con Jorge Rial y @josefinapouso ¿Estará por ahí el tercer amigo? ¿Qué dicen?".