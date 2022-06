El duro reclamo de los vecinos de Uruguay contra Jorge Rial en medio de su pelea con Susana Giménez

La disputa entre Jorge Rial y Susana Giménez va sumando nuevos actores de reparto, como es el caso de los vecinos uruguayos, que se hicieron eco de las declaraciones del conductor cuando opinó sobre cómo le iría a la diva en Punta del Este.



Jorge Rial usó su programa de radio para destrozarla: dijo que no la quería más y que era una “caricatura mal hecha de sí misma”, entre otras frases lapidarias.



En una reciente nota con LAM, Rial dijo: “Yo no dije nada. Fueron ustedes que editaron la nota. No lo dije por ella, es porque todos los que van a Punta del Este son ricos y ratas, no quieren pagar. Lo dije por eso, no por Susana”.





En su idea de aclarar que no fue contra Susana, Rial se ganó otros enemigos: los vecinos de Punta del Este, que pidieron que se le quite al periodista la distinción de “llave de la ciudad”, que se le entregó en el año 2008.



Incluso, según cuentan medios uruguayos, residentes indignados con Rial ya se pusieron al tanto sobre cuestiones jurídicas correspondientes para iniciar el proceso para que el conductor no cuenta más con la distinción que recibió por parte de la Liga de Fomento de Punta del Este en el Hotel Conrad (hoy Enjoy).



El argumento que usaron en aquel momento para la distinción fue que “contribuía a dar a conocer el balneario en medios argentinos”. Hoy ya no lo pueden ni ver en la ciudad.





Los residentes uruguayos están representados por Lucía Bagnasco, que habló con Algo Contigo (Canal 4 de Uruguay). “Él no le hacía buena publicidad al balneario. Hacía su negocio mandando un notero como todos para cubrir el verano de la farándula argentina en Punta del Este. No se lo veía en ningún lado”, comentó.



Asimismo, explicó que pedirán el expediente para luego evaluar con la Liga de Fomento como seguir. Es decir, si se le retira la llave o se la dejan. “No sé si no es darle más importancia de la que tiene esta persona”, concluyó.