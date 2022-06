Cuántos hijos tiene Verónica Vieyra y quiénes son sus padres

Verónica Vieyra decidió hace años alejarse de los medios y actualmente vive en la tranquilidad de Entre Ríos, donde la acompañan sus dos hijas, fruto de su relación de 20 años con el cantante y actor Silvestre.



La última participación de la actriz en televisión fue en el año 2013, momento en el que decidió preservar su vida privada y se marchó a Entre Ríos, lejos del ruido y de los flashes de Buenos Aires.



Un año más tarde de abandonar la televisión, formó pareja con Claudio Sobredo, con quien lleva ya ocho años, habiendo hecho posible reencausar su vida amorosa luego de la escandalosa separación de Silvestre.





Justamente con Silvestre, Verónica Vieyra estuvo casada más de 20 años y tuvieron dos hijas: Macarena (33 años) y Camila (27), quienes no tienen vínculo con su padre, confirmado por el propio actor y cantante.



La separación entre ellos fue de las más escandalosas que se recuerden en el medio, ya que en su momento Silvestre contó que Vieyra le era infiel con Daniel Scioli.



“Esta señora salía con el ex gobernador de Buenos Aires desde los 13 años. Ella lo traía a casa como un amigo de la familia”, contó Silvestre hace algunos años. “¡Por favor! Daniel fue un caballero siempre con mi familia”, le respondió Vieyra.





Es tan mala la relación que quedó entre Silvestre y las dos hijas que tuvo con Vieyra, que Macarena, la mayor de ellas, no tuvo reparos en cuestionarlo de manera muy fuerte hace algunos años en una carta publicada en Facebook.



“Toda tu vida fue una mentira. Y de esa mentira fuimos parte todos tus hijos, todos. Y tus nietos y todos tus matrimonios. Qué lástima que hayas vivido 56 años de una mentira. Ojalá no me pase porque sería muy triste. Papá, te amé mucho, fuiste mi héroe, mi pasión, mi verdad. Hoy no sos nada en mi vida. Sólo un recuerdo que duele”, expresó la joven.