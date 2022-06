Ana Rosenfeld rompe el silencio luego de que le suspendieran su matrícula

Este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la suspensión de la matrícula de Ana Rosenfeld, quien quedó inhabilitada para utilizar su firma a nivel nacional. ¿El motivo? La letrada habría roto el secreto profesional tras renunciar a la defensa de Juan Darthes, durante las horas previas a la denuncia por violación que realizó Thelma Fardín.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia letrada quien decidió romper el silencio. "En el 2019 el Colegio de Abogados de Capital Federal me sancionó por un año en el ejercicio de la profesión, consideró que había violado un secreto profesional", comenzó diciendo Rosenfeld. Luego, aclaró: "Por supuesto sigo insistiendo en que nunca lo violé, pero de todas maneras el Colegio lo consideró. En las instancias posteriores consideraron que debería quedar firme".

"El martes la Corte se expidió al respecto y dijo que a partir de ahora Ana Rosenfeld durante un año en Capital Federal no puede ejercer su matrícula. Es decir que el resto del país fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires que es donde más trabajo, sigo trabajando, tengo en mi estudio no solo a mi hija que es una leona, tiene escuela, sino que el estudio sigue", expresó.

Ana Rosenfeld junto a Wanda Nara.

Fiel a su estilo, la mediática abogada redobló la apuesta: "No me van a tener firmando y asesorando en Capital Federal, pero me van a tener, ¿saben dónde? en muchos canales de televisión diciéndole a las señoras y señores sus derechos, ¿saben por qué? porque la única manera de que la gente sepa cómo reclamar y a dónde ir es conociendo sus derechos, con un lenguaje claro, que es mi estilo".

"A lo mejor a alguien le molesta mi estilo pero sepan que abogada voy a seguir siendo siempre. Lo único que voy a estar es un año sin firmar", concluyó.

Recordemos que la sanción llegó por la denuncia que Francisco Oneto, un colega de Rosenfeld, al considerar que la letrada había incurrido en una falta al secreto profesional en el caso de Fardin contra Darthés. En diciembre del 2018 la abogada, que representaba al actor en su conflicto legal con Calu Rivero, decidió dejar de trabajar con el actor ante la inminente denuncia por violación de la actriz. Al dar a conocer sus motivos, dijo en una nota que renunciaba por "un tema de principios éticos y morales".