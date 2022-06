Tamara Báez estalló de furia contra una seguidora que la criticó por mostrar sus compras

Tamara Báez disfruta a pleno de este presente, de este momento cálido y luminoso que experimenta con L-Gante, que se caracteriza por el éxito musical y las emociones maravillosas de criar en conjunto a la pequeña Jamaica, esa bebé que llegó a sus vidas recientemente.

Mientras Elián se traslada por diversas latitudes para completar sus giras y cumplir con sus presentaciones ante el público, Tamara halló una actividad que la entretiene, que se entrelaza con su ritmo intenso de carga de contenidos en las plataformas digitales. La joven se ha erigido en una verdadera influencer.

Justamente en lo relacionado a su inmersión en las redes sociales, Báez vivió un momento de tensión con una seguidora, una situación que ya ha transitado en el último tiempo, porque suele ser blanco de críticas, ya sea por sus operaciones estéticas o por lo que muestra de su cotidianidad.

El pasado fin de semana, Tamara creó una especie de reality de un lapso de esparcimiento con su beba, que se entrelazó con visitar a un shopping. En ese centro comercial, la novia de L-Gante aprovechó para comprar una gama enorme de productos, mayoritariamente de indumentaria, tanto para ella como para su niña.

En ese raid de subir stories con los looks nuevos que sumó a su guardarropas, Báez aclaró, como un anticipo a las cuestionamientos: “No muestro para presumir, muestro porque a la gente que me quiere y me sigue le entretiene lo que subo".

No obstante, una usuaria le respondió con una recriminación tozuda y llena de prejuicios: "¿Antes de ser conocida dónde comprabas? ¿Por qué la gente cambia cuando tiene plata? ¿De qué les puede servir algo de marca? Les aumenta el ego, es triste ver cómo dejan de ser lo que eran. La ropa de marca nunca hace a las personas. Si podés ser vos con lo que tenés... Sin aparentar".

Lejos de obviar este comentario, Tamara se tomó el trabajo de responderle con indignación: "Me iba en colectivo a este mismo shopping, al que fui hoy, dos horas de viaje por mi par de zapatillas preferidas, y salía feliz con eso. Los gustos son siempre los mismos, yo no cambié".