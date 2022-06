La tremenda confesión de Julieta Ortega: "Mi vida tuvo mucho de..."

Julieta Ortega desembarcó por estos días en Uruguay para hacer, de la mano de José María Muscari, la comedia “Perdida Mente”, en la que compartirá elenco con Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Karina K y Patricia Sosa.



Ya instalada en Uruguay, Julieta Ortega brindó una entrevista el medio El País y arrojó algunas confesiones sorprendentes sobre su carrera, en la cual tuvo destacadas interpretaciones. “Mucho de mi vida es suerte”, sostuvo.



Julieta participó y tuvo destacadas actuaciones en fenómenos televisivos como lo fueron Graduados, Disputas y Un Gallo para Esculapio, entre otras producciones exitosas.





“Yo trabajo desde los 19 años, algo que no le recomendaría a nadie porque no me parece una gran idea hoy, a la distancia. Obviamente, con miles de privilegios, no soy boluda. Nací en una familia donde, cuando dije que quería ser actriz, lo primero que me preguntaron fue: ‘¿Dónde querés estudiar?’. Terminé en Los Ángeles, viví en la casa de Anna Strasber gracias a que mi papá era amigo de ella”, contó Ortega.



“Viví en la casa de Lee Strasberg, uno de los maestros de la actuación más importantes del mundo; tenía todo a mi disposición, fue todo increíble. Mucho de mi vida es suerte. Tiene que ver con el lugar en el que nací y las posibilidades que tuve”, agregó la actriz.



No obstante, Julieta Ortega aseguró que no reniega de los atajos que le dio la familia, pero aclaró: “Para nada vivo de mis padres. Soy una mujer grande y me preocupa especialmente proveerme lo que necesito. Pero todos hablamos medio al pedo”.





Por otra parte, sobre su estreno teatral en Uruguay, Julieta comentó: “Siempre fui más perezosa para el teatro. Es que cuando todo el mundo se dispone a descansar, vos más trabajás. No tenés feriados, fines de semana, asado con amigos. Y entrás en una especie de sacerdocio”.



Asimismo, añadió: “Es muy raro lo que pasa. Las pocas veces que hice teatro fue así. Y por eso trataba de evitarlo. Nosotros llevamos como siete meses con funciones de Perdida Mente y no tuvimos ni feriado ni vacaciones ni nada. Pero la gente no para de reírse y una no puede más que agradecerlo”.