Una señora que fue vecina de Ricardo Montaner lo sorprendió en La Voz Argentina con un emotivo recuerdo

Cada noche, la más variada gama de participantes de todo el país intentan hacerse un lugar en La Voz Argentina durante las "audiciones a ciegas", y en esta oportunidad una señora de Valentín Alsina que no quiso revelar su edad sorprendió a Ricardo Montaner, con quien fue vecino durante la infancia.

Lilian Mollo interpretó una muy lograda versión de “Arráncame la vida”, y su performance derivó en que Ricardo Montaner y la Sole giren sus sillas.

“Me hacía falta escuchar una voz tradicional, haciendo un bolero tradicional. Me encanta haberme dado vuelta porque tiene un look muy contrastante con lo que acabas de cantar, y te queda muy bien. Y eres de las mujeres más hermosas que ha pisado este escenario”, enfatizó Montaner a la participante seleccionada en La Voz Argentina.

En tanto que la mujer expresó: “Soy de un barrio que vos amás, Valentín Alsina. Roberto es mi padrino artístico. Yo nunca lo quise decir, y no me colgué del ídolo, yo cumplí lo que él me dijo, que fue: “A tu edad todos los sueños son posibles, adelante”, y eso lo cumplí”.

Poco después, la concursante sorprendió a Ricardo Montaner al decir: “¿Sabés hasta dónde llega nuestro Valentín Alsina? Compartíamos la misma maestra, la señorita Eve”. Visiblemente emocionado, el legendario cantautor explicó: “Mi primera actuación en público en el cole, fue al lado de otra niña de mi salón, que se llamaba Nancy, y ese fue mi segundo romance. Entonces Eve fue mi primera novia, y Nancy la segunda”.

Mientras Ricardo Montaner hablaba con la participante que fue su vecina, Soledad sintió que no tenía chance de ser elegida como coach y se retiró entre risas del estudio de La Voz Argentina con Lali Espósito.