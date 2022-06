El reproche de la mujer de Mariano Iúdica por el debut de La Noche del Domingo

Mariano Iúdica pasó una noche especial el último fin de semana con el debut de La Noche del Domingo, por América, el clásico programa que supo llevar al éxito Gerardo Sofovich. En estudio, estuvo presente su esposa, Romina Propato.



El conductor intentó generar un clima de intimidad y una escena romántica para, de esa forma, conseguir que su esposa le dedicara unas palabras de aliento mezcladas con amor. Pero el resultado fue inesperado.





“Hola, ma”, le dijo Mariano Iúdica a Romina Propato cuando la vio detrás de cámara. En ese momento, la saludó con un beso y se emocionó mientras el sonidista musicalizaba el encuentro con la canción “Tan enamorados”, de Ricardo Montaner.



Entonces, le pidió a su esposa que lo acompañara a un costado para poder conversar más tranquilo, con algo de intimidad. “Estoy nervioso. ¿Cómo lo viste?”, le preguntó el conductor.



“Te voy a decir la verdad. Veníamos viéndolo desde el auto en el teléfono porque no llegábamos a la apertura para verlo en vivo”, contestó. “Necesito que me des tu apreciación, fuera de joda”, volvió a pedirle Iúdica.





“Te juro que tengo cosas buenas para decir. ¿Querés que te diga algo malo?”, le preguntó Romina, pero Mariano le respondió que no. “¿Por qué viniste?”, le consultó él, nuevamente dándole pie para un mensaje sentimental.



“Me invitaste tarde, muy tarde. Esa es la única cosa que no está tan buena. ¿Sabés a qué hora me invitó? A las seis de la tarde”, insistió en su reclamo Romina Propato.



“Yo pensé que tal vez no quería en esta ocasión”, comentó ella. “No, hoy sí quería”, respondió él. “Y, pero te acordaste un poquito tarde”, volvió a repetirle Propato. “Gracias por venir”, concluyó un emocionado Iúdica.