El insólito motivo de Cande Ruggeri para no querer saber el sexo de su bebé: “Voy a esperar hasta…”

La vida le sonríe a Cande Ruggeri, que atraviesa una etapa maravillosa con la confirmación de estar en la dulce espera por primera vez. La blonda se convertirá en madre y experimenta emociones de toda índole, mayoritariamente de alegría y felicidad.

La hija de Oscar Ruggeri no pudo evitar que la noticia se filtrara, pero no por accionar de los medios, sino por la ventilación de semejante acontecimiento por la boca de su propio padre, quien no aguantó la ansiedad y lo transmitió en televisión.

De hecho, esa divulgación del campeón del mundo le generó serios inconvenientes, porque todavía no había informado del embarazo a una enorme porción de sus seres queridos. Hasta provocó un enojo de Cande contra el Cabezón, que la impulsó a no compartir el Día del Padre.

Eso ya quedó en el pasado para la blonda, que ahora se enfoca en caminar por estos meses con todo y en ese contexto de novedades constantes por la gestación del hijo, o hija, que tendrá como fruto de su amor con Nicolás Marcari, se produjo una situación increíble.

Resulta que Cande se sometió a exámenes de rutina para chequear que todo avance con normalidad. Esos análisis también arrojaron la tremenda confirmación del sexo del bebé. Empero, Ruggeri tomó la determinación de no saber si será un nene o una nena.

Para contar esta decisión peculiar, la influencer armó un video para aportar sus peculiares razones y sostuvo: "Me acaba de llegar el resultado de , de si es nena o nene, y yo no lo sé. Lo supo Fefe (su hermana) primera". Una circunstancia muy extraña.

En la continuidad de su relato, Cande agregó datos sobre cuándo leerá el resultado: “Necesito saber qué es y todavía no lo voy a saber, lo vamos a guardar...¿cuántos días? Hagámoslo el domingo, por favor. Vamos a hacer una reunión muy familiar y ahí nos vamos a enterar. En unos días lo vamos a saber todos".

Para cerrar la comunicación con sus seguidores, Ruggeri ponderó que la alegría inunda su ser: "Igual, lo más importante de todo es que está perfecto mi pollito.Está bien, el resultado salió impecable. Me quedo tranquila con eso y ahora a esperar. ¡No voy a aguantar hasta el domingo!".