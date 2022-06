Cande Ruggeri compartió la primera foto de su pancita tras el anuncio de embarazo

Este sábado, Cande Ruggeri compartió en la red la primera foto de su pancita tras el anuncio de embarazo que hizo por desliz su padre Oscar, y que luego ella se encargó de confirmar.

“Voy a ser abuelo. De Candela. No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”, comentó hace unos días a sus compañeros de ESPN Oscar Ruggeri, arruinándole así a su hija Cande la posibilidad de ser ella quien haga el anuncio.

“Lo voy a matar !!!!”, expresó Cande Ruggeri al enterarse de la metida de pata de su papá, ya que esa misma noche Nicolás Maccari, pareja de la influencer, iba a hacer el anuncio televisión.

Y ahora, una semana después de la confirmación del embarazo, Cande Ruggeri y su pareja posaron juntos. Mientras él le besa la incipiente pancita a la emprendedora, ella sonríe con ternura.

“Va creciendo de a poquito. Que tengan lindo sábado les deseamos los tres”, escribió la influencer en el epígrafe. En pocas horas, el posteo superó los 90.000 "me gusta" y decenas de comentarios de los seguidores de Cande con los mejores deseos para la pareja y el nuevo integrante de la familia.