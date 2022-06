El nuevo y feroz enojo de Cande Ruggeri con su papá por anunciar su embarazo: "No le dije..."

Cande Ruggeri no pudo disimular su fastidio al ver en vivo y en directo a su padre, Oscar Ruggeri, contar en ESPN F90 que estaba embarazada, sin su permiso, ya que pretendía esperar que pasaran los tres meses.



En el programa que conduce Sebastián Vignolo en ESPN, el campeón del mundo en México 86 reveló de forma accidental la noticia que los periodistas de espectáculos que tenían guardada bajo siete llaves para arrojar en cualquier momento la primicia.





Ante esta situación, sucedida el pasado viernes, Cande contó que todavía le dura el enojo con su padre y describió cómo fue el momento en el que vio cómo Oscar contaba la noticia sin su autorización.



“¿No te diste cuenta todavía? Claramente todavía no lo quería contar”, comenzó diciendo la hija del Cabezón. “Era una decisión mía y de mi pareja, Nico, de esperar hasta los tres meses. Pero el abuelo se nos adelantó”, agregó Cande en charla con “Nosotros a la mañana”.



Siguiendo con el tono divertido Cande reveló que no mantuvo contacto con su papá el domingo del Día del Padre. “No lo saludé, no le dije feliz día. Tengo un regalo que todavía no se lo di”, contó.



“En el video se ve que él estaba preguntándose si decirlo o no. Cuando dijo: ‘Voy a ser abuelo’, yo dije: ‘No, se la mandó’. Después se arrepintió. Lo sabía hace un mes y era una decisión mía, pero no me puedo enojar con él. Es un abuelo baboso”, comentó la joven.





“Nosotros nos habíamos hecho dos test dos meses antes y nos habían dado negativo. Era muy frustrante. Cuando nos hicimos el otro, yo estaba bastante segura porque tenía unos días de atraso”, contó Cande.



“Él agarró el test de embarazo y me dijo: ‘Amor, creo que se está formando la segunda rayita’. Nos quedamos mirando los dos durante media hora. No sabíamos cómo era”, concluyó la hija de Oscar Ruggeri.