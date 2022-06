La emotiva reflexión dominguera de Marcelo Tinelli sobre la vida y el dinero: "Nadie va a morir por..."

Marcelo Tinelli siempre se mostró una persona muy humilde y agradecido con la vida. Hace un tiempo el famoso conductor lanzó una fuerte reflexión: “Si tuvieras que decirme eso que te hace feliz... ¿Qué me dirías? Quería decirles que me da enorme felicidad hacer ShowMtach todas las noches, estar en la tele frente a ustedes".

"Siento que estoy en la casa de ustedes, que ustedes están en el estudio, enorme felicidad ese ida y vuelta permanente. Me da orgullo y felicidad darle trabajo a mas de 300 familias que trabajan. Me llena de orgullo y me hace feliz hacer ShowMatch todas las noches. Y a vos, ¿qué te da felicidad?", agregó.

En aquel entonces el padre de Mica y Cande Tinelli atravesaba un duro momento ya que Soledad Aquino, su ex pareja se encontraba en un delicado estado de salud. Como si fuera poco, el rating no ayudó mucho. Para su cumpleaños el famoso volvió a reflexionar con un emotivo texto.

"Este soy yo en el día de mi cumple, rodeado de amor, de afecto, y de cariño. El mismo que se fue de Bolívar hace muchos años, cuando tenía 10 años, para traer a mi papá a Capital Federal y lamentablemente que después lo perdiera. Soy el mismo que empezó allá sirviéndole los sánguches prácticamente como cadete a José María Muñoz y a todo el equipo de Radio Rivadavia".

Ahora bien, hace algunas horas Marcelo Tinelli lanzó una nueva e importante reflexión sobre la humildad, la vida y el dinero. Fue mediante su cuenta de Instagram donde compartió un texto que dice: "En 2011 Steve Jobs muere a la edad de 56 años de cáncer de páncreas, dejando una fortuna de 7 mil millones de dólares y estas son algunas de sus últimas palabras".

"En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad", continúa.

Y se lee: "El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar: LA VIDA. A medida que crecí me di cuenta de que un reloj de $300 y uno de $3.000.000 muestran la misma hora. Que un vino de $150 o uno de $1500, generan la misma “resaca". Que en una casa de 300 metros cuadrados, o en una de 3000, la soledad es la misma".

Y por eso finalizó el conductor: "Cuando te mueras, nadie va a morir por vos. Así que viví lo que nadie va a vivir por vos. Maravilloso esto del genio de Steve Jobs. Finalizo con esto. Buen domingo para todos lo que me acompañan con tanto amor; por este sitio".