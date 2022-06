El insólito motivo por el que Santi Maratea faltó a su festejo de cumpleaños

Hace unos días Santi Maratea cumplió años y decidió celebrarlo a lo grande. Los últimos años estuvieron llenos de emociones y orgullo para el reconocido influencer, quien tiene en su descripción de Instagram muy claro lo que hace, 'lo que hago no es caridad'. Su mítica frase.

Maratea se hizo viral a lo largo del mundo cuando logró recaudar millones de pesos para ayudar en los incendios que ocurrían en aquel entonces en el país. Desde ese momento, el nombre del artista comenzó a resonar fuerte en todos los medios ya que en las redes todos lo conocían.

Tras meses de mucha felicidad por ayudar a miles de personas, Santi Maratea tomó la decisión de celebrar su cumpleaños luego del escándalo que se desató cuando propuso reemplazar las estatuas de San Martín y Belgrano por las de Duki y Bizarrap. Por supuesto que fue con humor, pero muchos lo destrozaron.

Hace algunas horas se llevó a cabo el gran festejo de cumpleaños de Santi donde hubo más de 500 invitados, barra libre, choripan y hasta souvenirs. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención y se convirtió en tendencia en Twitter fue el gran faltazo que pegó Maratea.

Fue mediante su cuenta de Instagram que contó en stories: "Acaba de terminar mi cumple, pero no sé si estuvo bueno porque no fui. Arte, lo que hice con mi cumpleaños fue una obra de arte. Yo quería que fuera la mejor fiesta. A todos los que fueron les digo gracias. Fueron mis invitados de honor. No los estoy boludeando, gasté un huevo de plata para que todos disfruten".

Como si fuera poco, confesó que decidió invitar a personas que le caen muy bien, pero con las que tuvo poco contacto. Uno de los invitados fue nada más ni nada menos que Eduardo Feinmann. Para seguir con su relato, Santi Maratea reveló: "Cuando te ibas te dejaban un encendedor y un ‘churrillo’ en el auto".

Santi Maratea no reveló el motivo de su faltazo, simplemente reveló que le pareció una buena idea y muy innovadora celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero. Además, contó que se mantuvo siempre cerca del lugar por precaución: "Estaba ahí con mis amigos que me ayudaron a organizar, y tipo seis de la mañana se picó y las 50 personas que habían quedado en la fiesta se unieron".