La gastada de María Becerra a la China Suárez y Rusherking

La música argentina actualmente está en buena parte representada por María Becerra, una de las artistas del momento. La cantante estuvo en los premios Tú Música Urbano 2022 en Puerto Rico y se quedó con la categoría femenina del Top Rising Star y al subirse al escenario para recibir el galardón aprovechó para darle un palito a su ex, Rusherking, y su nueva novia, China Suárez.

"Quiero agradecerle a Jose (J Balvin), por esta increíble oportunidad. 'Que más pues', me cambió la vida y cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción. Nos fuimos realmente mundiales, así que muchísimas gracias por todo el amor. Gracias por votarnos, les mando un beso enorme. Gracias a mi equipo y a mi familia. Muchísimas gracias", expresó la cantante ante la mirada atenta de la gente.

Más allá de eso, la cantante todavía no se refirió a su relación con Rusherking y solo le dedicó unas palabras en su single: "Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él", canta Becerra en sus estribillos.

Por su parte, Rusherking, también cantante, apareció en los medios por otro tema. "Me fui mundial", fue la insólita frase del trapero cuando lo interrogaron por la exnovia de Benjamín Vicuña en una nota sorpresa y aún su noviazgo no estaba formalizado.

“Prefiero, mi vida privada, mantenerla oculta. Soy un caballero pero me fui mundial”, fue exactamente lo que pronunció Rusherking, de apenas 20 años de edad, cuando lo abordaron las cámaras de LAM.

A pesar de eso, todo marcha viento en popa para Rusherking y Suárez, dado que el último fin de semana largo, la China se las ingenió para liberarse de las obligaciones que implican sus tres hijos y se lanzó a armar las valijas y subirse, otra vez, a un avión para aterrizar en el Caribe.

El santiagueño metió fotos con la ubicación de Playa del Carmen, así como ella subió unas imágenes en el interior de un hotel de cinco estrellas. En ese posteo de la actriz, el trapero le comentó: "Buen pantaloncito". Mientras que ella le siguió la corriente: "Me lo clonaste".