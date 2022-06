Cómo se llama y dónde nació la novia de Felipe, el hijo cocinero de Ariel Rodríguez Palacios

La vida de Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios, se está revolucionando en las últimas semanas a partir del estreno del nuevo programa de su padre, en Telefé, “Ariel en su salsa”.



El nuevo proyecto lo tiene a él como ladero de su padre, poniendo en práctica todo lo que aprendió en sus viajes por el mundo, en donde llegó a vivir en distintas ciudades de las más importantes.



En uno de sus tantos recorridos conoció el amor: a Jean, con quien tuvo su primer flechazo de amor en París. “La conoció en uno de sus viajes por el mundo y ya no se separaron más”, contaron en el programa.





Jean es francesa nacida en París, tiene 28 años, al igual que Felipe, y ahora vive en un departamento de la zona norte de Buenos Aires, en compañía de su pareja y su perro llamado Mingo.



En los programas se suele ver mucho el ida y vuelta lleno de chicanas entre padre e hijo, sacándose trapitos al sol mutuamente y contando, también, detalles de su vida familiar.



“Estoy agradecido con la vida. Trabajar con Felipe es parte de la vida. Él es un chico fácil que entiende el juego y hasta se divierte con el ida y vuelta. Tenemos, de alguna manera, una muy buena vinculación”, comentó Ariel Rodríguez Palacios.





“Me pasa como a todo padre que capaz que organizamos para comer el domingo que me decía que a las 9 de la mañana se iba a levantar y aparecía a las 13.30. Si lo esperaba, no comía nadie”, agregó el chef.



“Me cuenta todo. Le cuento todo. Somos dos seres humanos. Por un lado, soy el papá, pero por otro somos compañeros de trabajo por partido doble porque estamos en la tele y también en una escuela de cocina. Ahí Felipe da clases y yo soy el jefe porque no sería justo para él ni para sus compañeros”, sostuvo.