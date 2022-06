Tiziano Gravier contó en primera persona cómo fue agredido: "Te sentís tan vulnerable"

El pasado 5 de junio, Tiziano Gravier fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario. El hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier se encontraba junto a su hermano Benicio cuando fue agredido por dos sujetos. El joven no había realizado declaraciones públicas hasta este miércoles, que rompió el silencio en una entrevista con Telenoche.

"La primera operación fue la fractura de la mandíbula. La segunda operación fue porque encontraron otra fisura y todavía tengo cuatro tornillos que en teoría me van a sacar la semana que viene. Las primeras dos semanas tenía unas gomas que no me dejaban hablar ni comer nada. Lo peor ya pasó", comenzó relatando Tiziano.

Además, contó con lujo de detalles qué ocurrió esa noche. "Yo estaba con mi hermano, cruzamos la calle, escucho que alguien de mi derecha me dice ‘Ey, tincho’, y cuando lo miro me como un golpe. No tengo tiempo de contestarle ni de reaccionar. Al primero que me pega nunca lo veo, no podría reconocerlo", relató.

"Tengo una imagen de costado que veo como se le van a mi hermano y fue instintivo sacar a mi hermano de ahí. Recupero el equilibrio y salgo corriendo, con el envión lo empujo y lo traigo conmigo y salimos corriendo. Ya estaba escupiendo sangre y sabía que tenía la mandíbula rota", reveló.

Una vez en el hospital: "Cuando me dijeron que me tenían que internar me puse triste, porque entras al cuarto y te sentís tan vulnerable", admitió el joven.

Finalmente, reflexionó sobre el hecho: "Entiendo que este caso tomó mucha repercusión, pero no soy el primero y lamentablemente no creo que sea el último. Hoy en día hay muchísima violencia, no creo que estos chicos me hayan pegado porque sabían quienes eran mis papás. Quiero aportar mi granito de arena para que no pase más”.