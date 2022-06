Julieta Díaz reveló el insólito uso que le da a sus premios Martín Fierro

Desde que empezó su carrera en la televisión, Julieta Díaz es una de las actrices más reconocidas de su generación. Y como figura fetiche de Adrián Suar, Julieta ganó en cuatro oportunidades el Martín Fierro, todas por su labor en producciones de Polka.

De 2003 a 2010, Díaz fue galardonada con una estatuilla de APTRA por su actuación en 099 Central, Soy Gitano, Locas de amor y Valientes. Pero, ¿qué hacer con todos esos premios que tanto representan para ella y que tanto espacio ocupan?

De visita en No es tan tarde, la actriz que ahora se luce con Paola Krum y Gloria Carrá en la obra teatral Las irresponsables, contó el destino que les dio a esos premios tan preciados para las personalidades de la industria, objetos que hoy se lucen en su casa de una particular manera.

“Dicen que ganar un premio como el Martín Fierro te abre puertas, en el caso de Julieta, las mantiene abiertas”, le dio pie Germán Paoloski a Díaz en su late night show de Telefe para contar por qué decidió usarlos para trabar las aberturas de su hogar.

“Lo que pasaba es que en un momento los tenía a todos en la biblioteca y después parecía que faltaba la luz dicroica, qué ego…”, se justificó ella, y agregó que luego de tamaña exposición en el lugar más protagónico de su living, se fue al otro extremo y los ocultó de la vista.

“Después los escondí en el placard porque me daban vergüenza, y cuando me mudé a mi casa actual, donde se me cerraban las puertas, porque son muy pesadas, me dije: ´no está mal…´, siguió.

Julieta reconoció que le gusta ver a sus estatuillas doradas en las puertas de la casa donde vive con su hija Antonia, con quien viene de vivir una situación angustiante en el colegio. “Están ahí, estoy orgullosa de tenerlos. Pero también es una humorada: son importantes, pero también son solo un premio, hay algo de eso”, señaló la morocha.

Y el conductor agregó: “Y tienen una función, se usan y se lucen”. "Es como un agradecimiento y un mimo. No es que uno no lo valore, pero es súper arbitrario y subjetivo por qué te eligen para un premio", había comentado la artista en 2021 en su visita al programa de Jey Mammon en América al referirse a sus premios.

Actualmente, Díaz está en pleno rodaje de la segunda parte de Argentina, tierra de amor y venganza, donde se supo que interpretará una de las historias más fuertes y potentes de la historia.

Esta vez, se pondrá en el cuerpo de una mujer secuestrada durante la última dictadura y sufrirá una detención en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Un trabajo que puede valerle, por qué no, el quinto Martín Fierro de su trayectoria.