El percance de Florencia Peña en pleno vivo: "Menos mal que me puse bombacha"

Florencia Peña volvió a hacer de las suyas. En esta oportunidad protagonizó un divertido blooper al caerse en pleno vivo mientras realizaba un monologo en su programa La Pu*@ Ama (América TV).

"La maternidad será deseada o no será. Yo deseé ser madre y me la banco", comenzó diciendo mientras caminaba por el estudio. Luego le dio comienzo a lo que llamó "el desfile de la maternidad". Con un vestido azul de lentejuelas, la actriz empezó a bailar. "Acá adentro tuve tres pibes", aseguró mientras se tocaba la panza.

Antes de terminaba de cerrar su idea, Flor se resbaló y terminó en el piso. Fiel a su estilo, afrontó la situación con mucho humor. "Menos mal que hoy me puse bombacha", expresó entre risas mientras aguardaba que algún integrante de su staff se acercara para ayudarla.

Recordemos que la semana pasada, la actriz protagonizó su primer pase con Ángel de Brito, y durante el intercambio la actriz deslizó una filosa frase hacia el conductor.

"Pasamos de competir a ser vecinos", le comentó Ángel, a lo que Peña respondió: "Sí. Nosotros somos así, la vida es una rueda". Entonces el líder de LAM expresó: "Somos los extremos. Ahora me querés un poquito más", dando lugar a que la actriz y conductora retruque: "¿Por qué? ¿Yo dejé de quererte alguna vez? Vos sos el que me quiere menos a mí".

"Un poquito me dejaste de querer en algún momento", insistió Ángel de Brito. Entonces ella deslizó: "No, vos sos bravos. Pero yo no entro en tus bravezas. Te dejo que seas bravo solo".