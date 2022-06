Eduardo Feinmann cruzó a Mercedes Ninci por una acción del hijo de la periodista

Este jueves, Eduardo Feinmann cruzó a Mercedes Ninci en su programa en Radio Mitre por la participación del hijo de ella en la toma Colegio Nacional Buenos Aires. Los estudiantes reclaman la remoción de un docente y de un empleado condenado por abuso a una menor, y uno de los jóvenes es hijo de la periodista.

Luego de que Mercedes Ninci confirmara que su hijo es uno de los estudiantes que participa en la toma del colegio de la UBA, Eduardo Feinmann increpó: “¿En serio? ¿Y vos se lo permitís? Si yo hacía eso mi papá me sacaba de una patada en el c…”.

Mientras tanto, la presidenta de la mencionada escuela le explicó a Feinmann los motivos del reclamo estudiantil. Fiel a su estilo, el conductor consideró la causa de la medida pero no la modalidad. “El reclamo es legítimo pero no es la forma, es un piquete estudiantil, no es la forma”, remarcó el periodista.

A lo que la estudiante respondió categórica: “No es un piquete. La persona tiene una condena de tres años de prisión por abusar de su hijastra. Si desplazan a estas dos personas nefastas se levanta la toma. Es una de las tomas más legítimas de la historia”.

Por otro lado, Mercedes Ninci, que estaba encargada del móvil en el colegio argumentó: “Yo como madre de dos alumnas que estudiaron en el colegio me parece de terror, es un peligro y para las chicas ni hablar. Y en cuanto al profesor de gimnasia, mis hijas más grandes lo tuvieron y es tremendo, es bravísimo, la hora de gimnasia era como hacer la colimba”.

En ese momento, Ninci le confesó a Feinmann: “Te digo una cosa, aunque te caiga mal, entre los que están tomando el colegio está mi hijo”. Ante la indignación del conductor, la movilera remarcó: “Bueno, me parece que si quiere tomar el colegio, que tome el colegio, ¿qué querés que te diga? Ya está por cumplir la mayoría de edad. Está en quinto año”.

Eduardo Feinmann entonces retrucó: “No, bueno, pero para eso están los padres. Esto se hace o no se hace”. A lo que Mercedes Ninci contestó: “No estoy de acuerdo con las tomas, nunca lo estuve, mis hijas más grandes también participaron de las tomas. Es el folclore del colegio. Esta vuelta no se lo impedí, si es una noche ya está. El pedido es importante. Otras tomas fueron más largas”.

El conductor de Alguien tiene que decirlo entonces recordó: “Sí, me acuerdo cuando un alumno abusó de una compañera, mearon en la Iglesia e hicieron caca. Hace varios años”. Entonces Mercedes Ninci interpeló: “¿No te gusta nada el Nacional Buenos Aires?". Eduardo Feinmann dejó en claro su punto al explicar: “Me encanta, es un colegio de élite que es gratis para quienes van a estudiar, pero lo pagamos todos con nuestros impuestos y yo quiero que con mis impuestos que vayan a estudiar, no tienen otra cosa que hacer en la vida. Mi papá, si yo llegaba a tomar el colegio, me pegaba una patada en el cul... y me llevaba a mi casa”.

“Mi hijo me dice que va a tomar el colegio, ¿qué le voy a decir? ¿no vayas? Si no rompe nada”, siguió Ninci. “No importa si rompe o no rompe, ya está haciendo mal porque no deja estudiar a los demás”, devolvió Feinmann. “No estoy justificando la toma, pero si mi hijo quiere venir a la toma no me molesta”, insistió la periodista. “Está bien, es tu hijo y sos la mamá. Está bien”, concluyó el conductor.