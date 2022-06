El desgarrador relato de Atilio Veronelli tras su internación

Hace algunas semanas atrás, la salud de Atilio Veronelli preocupó al mundo del espectáculo. El reconocido actor había sido internado de urgencia en el hospital Eva Perón de Merlo tras haber sufrido dos infartos. Luego, con el correr de las horas, confirmaron que su cuadro cardiológico tiene como antecedente la compleja cirugía donde le habían colocado ocho stents

Tras ser dado de alta, el humorista rompió el silencio: "Estoy mejor que en ese momento, pero no te voy a decir que gozo de una plenitud que me lleva a correr por los bosques de Lugano. No fue un dolor, sino que me empezó a faltar aire. De repente me despertaba a las tres de la mañana bocaneando como si estuviera en el fondo del mar", recordó en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

"Terminé yendo al hospital, donde entré con la esperanza de que me dieran un medicamento pero me dijeron que me quede un tiempo. Me tuvieron diez días ahí, me estudiaron todo y tenía lo que se denomina una insuficiencia cardíaca. Lo tomé como un reposo. De paso, uno resignifica qué vida está llevando", agregó.

Luego, se refirió a su gran miedo: "Una cosa es que yo te diga que te vas a morir y otra cosa es que me digas que va a ser este miércoles. Te agarra como una cosa que me dio con mi hijo, lo dejo sin padre a los 4 años", reconoció.

"Lo que se te dice es que gracias a la medicina podés tener una larga sobrevida, como que ´vos deberías haberte muerto hoy´ pero seguís. Y cuando te vienen a dar los diagnósticos decís ´ah, no, estoy hasta las manos´. Te da como una depresión, una melancolía de las cosas que te faltarían hacer, pero yo enseguida me acomodé a la situación”, profundizó sobre aquel episodio de 2014, cuando le tuvieron que hacer cinco bypass.

Atilio Veronelli.

Finalmente, cerró: "Por el momento se supone que tengo una insuficiencia y esta semana me dirán si tengo otras enfermedades, soy un viejo con un corazón que no le funciona del todo bien".