A los 18 años murió Tyler Sanders, actor de Fear the Walking Dead

Hollywood se encuentra conmocionado por la sorpresiva muerte de Tyler Sanders. El joven actor de 18 años, que comenzaba a conquistar la industria con sus papeles en exitosas series como Fear the Walking Dead, 911:Lone Star, The Rookie y Just Add Magic: Mystery City, fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles.

Según publicó el medio TMZ, fuentes policiales aseguraron que respondieron un llamado al 911 pidiendo asistencia urgente por un hombre que no respiraba. Según las autoridades, nada parecería determinar que existieron terceros involucrados en el hecho. De todas formas se realizará la correspondiente autopsia para determinar los motivos de su fallecimiento.

Tyler Sanders.

Pedro Tapia, su representante, aseguró que la muerte de la joven promesa hollywoodense está siendo investigada. "Era un actor con mucho talento y con un futuro brillante", dijo. "Lo recordamos como el buen chico que era, de una buena familia", agregó, al mismo tiempo que pidió privacidad y respeto para sus seres queridos.

Sanders también había participado en The Rookie y Just Add Magic: Mystery City. Además, tenía dos estrenos pendientes en la pantalla grande y en televisión: el corto de suspenso Shock!, en el que interpreta a un admirador secreto obsesivo, y el largometraje The price we pay.

Hace tan solo una semana, el joven había compartido una imagen en sus redes sociales en la que se lo podía ver muy elegante con un traje. En cuestión de días, esa publicación de Instagram pasó de ser un espacio en el que sus fans lo felicitaban por sus trabajos a un lugar en el que ahora dejan sus condolencias a la familia del actor.